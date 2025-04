De Laurentiis ha sempre puntato su allenatori top ma l’era Conte è stata rivoluzionaria in tutto (Gazzetta)

Da Benitez a Sarri, da Ancelotti a Spalletti ma nessuno era mai partito da un 10° posto, senza coppe e senza appeal internazionale. Conte ci ha messo la faccia ed è andato oltre le avversità

La Gazzetta dello Sport con un articolo firmato da Vincenzo D’Angelo continua ad elogiare il lavoro di Antonio Conte a Napoli. Nessuno come lui, nemmeno i predecessori. De Laurentiis ha sempre cercato e avuto allenatori top, ma Conte è diverso per status e per stagione fin qui affrontata.

Nessuno come Conte: partito dal 10° posto, senza coppe, ci ha messo la faccia

Sulla Gazzetta si legge:

Da Benitez a Sarri, da Ancelotti a Spalletti, De Laurentiis negli anni ha sempre puntato su allenatori top per portare il suo progetto a un livello superiore. Eppure, i 74 punti totalizzati da Conte nelle sue prime 34 panchine in Serie A con il Napoli sono già da primato. Sarri aveva incantato per il gioco e per le idee, fermandosi un gradino sotto ad Antonio, a 73 punti. Ancelotti è arrivato a 70, Benitez a 68, Spalletti a 67. Cinque uomini diversi, con idee lontanissime tra loro. Ma con lo stesso grande carisma. Benitez è stato il primo a portare a Napoli una mentalità europea, internazionale. Fu il primo a fare una vera rivoluzione sul mercato, convincendo De Laurentiis a fare spesa nei top club.

Ancelotti portò una nuova minirivoluzione: calcio più fluido e meno codificato, giocatori al centro del progetto e nessun dogma tattico. A Spalletti, invece, toccò riaccendere una piazza e una squadra scosse da una qualificazione Champions persa all’ultima giornata, in casa contro il Verona. Una catastrofe economica e progettuale, che però Luciano trasformò 24 mesi dopo nel primo storico scudetto post Maradona.

Antonio è andato oltre le avversità

L’era Conte, invece, è stata rivoluzionaria in tutto, perché nessuno era mai partito da un decimo posto, senza coppe e senza un appeal internazionale forte da poter usare per arrivare a giocatori top. Antonio ci ha messo la faccia, è stato la calamita per attirare grandi nomi come Lukaku e McTominay.

Conte è andato oltre ogni avversità, mostrando una nuova versione di sé. Ha modellato la squadra in base alle necessità del momento, partita dopo partita. Ma a conti fatti, Conte è stato primo per 18 giornate di campionato: nessuno, ai punti, merita più del Napoli questo tricolore. Che gli azzurri sognano di vincere grazie alla solidità.

ilnapolista © riproduzione riservata