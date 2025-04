L’ex calciatore Antonio Cassano, ai microfoni del podcast Viva el Futbol, ha commentato l’1-1 tra Bologna e Napoli:

«Se Rrahmani mette la palla in mezzo, il Napoli può vincere la gara non meritando. Il Bologna è impressionante. Italiano l’ha fatta diventare una squadra clamorosamente forte, meritava la vittoria. Castro poteva fare gol alla fine, ho l’impressione che la coperta sia corta per il Napoli e lo scudetto si sta indirizzando sempre più verso Milano, sponda Inter.

L’Inter sabato ha buttato al cesso la partita. Il Napoli non ne ha approfittato, alla prossima l’Inter ha il Cagliari. Per come conosco Conte e come allena, pensavo che giocando una gara a settimana potesse andare più forte, invece stasera l’ho vista scarica la squadra. E Lukaku stasera ha fatto grande fatica. De Laurentiis a gennaio ha fatto un favore all’Inter. I nerazzurri l’unica gara complicata l’hanno a Bologna, poi tutte in casa quelle complicate. Dalla cessione di Kvara, ho l’impressione che a Conte siano fumati i cog…… Mi sta piacendo eh, ma mi sembra gli manchi il veleno che ha sempre avuto. O pensa di non poter fare più di questo o non so, ma è dura così senza alternative. Sta facendo un lavoro eccezionale, ma gli manca qualcosa, ha fatto solo 3 cambi infatti. Penso che alla fine sia che vinca che no, andrà via. Lui aveva un’occasione clamorosa e gli hanno rovinato il giochino, lui non resta lì a vivacchiare. Conte cercherà un progetto vincente, vorrà andare a vincere. Tre squadre ci sono: o tornare alla Juve o il Milan o una follia alla Roma. A Conte di vivacchiare non frega un cazzo».