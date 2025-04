Cherki del Lione è stato finora più decisivo di Yamal e Bellingham, ma nessuno ne parla (Rmc Sport)

Solo Wirtz ha fatto meglio tra i giocatori nati dal 2003. 8 gol e 9 assist finora in Ligue 1, è il miglior assistman in Europa League (8 in 11 partite).

Si parla molto di Jude Bellingham, Florian Wirtz, Lamine Yamal tra i fenomeni under 21, ma in pochi commentano le ottime prestazioni di Rayan Cherki col Lione, ieri a segno nel suo ottavo gol stagionale.

Cherki è stato finora più decisivo di Yamal e Bellingham, ma nessuno ne parla

Le statistiche in Ligue 1 impressionano, scrive Rmc Sport:

solo Wirtz è stato più decisivo nei cinque maggiori campionati europei tra i giocatori nati dal 2003 in poi. Il franco-algerino ha raggiunto 8 gol e 9 assist in questa stagione, che sotto la guida Paulo Fonseca sembra essere rinato. Con tali statistiche, è in vantaggio in termini di efficienza in campionato rispetto ad altri giovani come Lamine Yamal (6 gol e 11 assist con il Barça – ma in 28 partite giocate, contro le 25 di Cherki), Désiré Doué (5 gol, 7 assist con il Psg) o Jude Bellingham (8 gol, 8 assist con il Real Madrid). Il giovane giocatore del Lione conferma così tutti i suoi progressi in questa stagione. Per coronare le sue statistiche, Cherki è anche l’attuale miglior assist-man in Europa League (8 in 11 partite).

Come riportato da Rmc Sport:

Cherki è ancora corteggiato dalle nazionali algerine e italiane, che sognerebbero di vedere il nativo di Lione indossare i loro colori. Gli Azzurri hanno approfittato anche dell’amichevole contro la Francia U21 per intensificare i contatti con l’entourage dell’attaccante. Entrambe le federazioni stanno spingendo per averlo. Rayan Cherki potrebbe giocare con la maglia azzurra grazie a uno dei suoi nonni, che è pugliese. Per il momento è in possesso della doppia nazionalità, francese e algerina. In Francia è considerato uno dei migliori talenti promettenti.

