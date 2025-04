Cassano prima e dopo: «L’Inter ha già vinto lo scudetto», poi «Stagione di me**a, Inzaghi da cacciare»

A “Viva el Futbol”: «Inzaghi ricorda Mazzarri quando parla della rimessa laterale battuta più avanti. Divento matto quando sento certe cose»

“L’Inter ha già vinto il campionato”. “Anzi, no. Forse la spunta il Napoli di Antonio Conte”. In attesa di capire quale sarà l’opinione definitiva di Antonio Cassano, vi riportiamo le sue parole per quanto riguarda la situazione in casa Inter.

Le parole di Cassano sull’Inter

Intervenuto a “Viva el Futbol“, l’ex calciatore della Nazionale ha esordito dicendo: «L’Inter è talmente più forte che decide lei quando vincere le gare». Poi però la sua analisi prende una piega inaspettata: «Se su quattro scudetti ne vinci soltanto uno, questo è un problema. E se il bagno di sangue continuerà, Inzaghi dovrà andare via a fine anno».

Il principale motivo di preoccupazione è il seguente: «Voci di corridoio mi dicono che Inzaghi non fa nulla di particolare, la squadra è talmente più forte che si gestisce da sola. I Calhanoglu, Pavard, Lautaro, Mkhitaryan non devono imparare il calcio Bastoni non è mai attaccato, grazie che migliora, poi quando lo attaccano però… Barella 3 gol in campionato, passa per Xavi o Iniesta…». Quindi la sua analisi si fa un pochino meno tecnica: «A me questo 3-5-2 rompe la minchia, non mi piace come gioca la squadra».

Cassano ha continuato dicendo: «Anche se dovesse vincere la Champions, rimane una stagione di merda. La Coppa l’ha vinta anche Di Matteo che poi non ha più allenato… A me cambia poco se vince, ciò che sta accadendo nelle ultime settimane è quello che vado dicendo da tempo. Quello che mi sta dando più fastidio sono le dichiarazioni, io divento matto quando sento dire certe cose. Mi ritorna in mente Mazzarri quando parla della rimessa laterale battuta più avanti… Ieri c’era un rigore clamoroso su Bisseck, ma la Roma meritava di vincere 5-0. Io non posso pensare che la squadra di gran lunga più forte possa attaccarsi alle rimesse laterali. Questi sono alibi».

Infine, ha concluso così: «Inzaghi non vince campionato o Champions, è da mandare a casa. Ma io cambierei allenatore indipendentemente».

