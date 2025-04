Caso scommesse, Renzi contro Abodi: «Porti soldi al mondo dello sport invece di fare commenti da bar»

Abodi aveva richiesto l’esclusione dalla Nazionale dei giocatori coinvolti. L’ex Premier: “il ministro faccia il ministro, le convocazioni le fa Spalletti”

Il caso scommesse continua a far parlare di sé. Stavolta non per l’emergere di ulteriori (e sconcertanti) dettagli, bensì per lo sfogo del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nei confronti del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Quest’ultimo nelle scorse ore aveva richiesto l’esclusione dalla Nazionale dei calciatori coinvolti nello scandalo. Un’idea che – evidentemente – non è piaciuta all’ex Presidente del Consiglio, il quale su Facebook ha risposto così.

Le parole del Ministro Abodi sul caso calcioscommesse

«Via dalla Nazionale chi ha scommesso. La maglia azzurra deve essere espressione del valore tecnico, ma anche del comportamento morale, che deve addirittura precederlo. Non basta buttare la palla dentro. Se vieni meno a delle regole che sono esemplari, bisogna andare al di là della sanzione. Vedo la convocazione in Nazionale come un premio a tutto tondo. Questi ragazzi devono conoscere la vita un po’ meglio», aveva affermato Abodi in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero.

Matteo Renzi risponde così alle parole di Abodi

Di tutta risposta, Renzi ha consigliato ad Abodi di pensare a portare i soldi al mondo dello sport piuttosto che giocare a fare l’influencer o il commissario tecnico della Nazionale. Di seguito le parole scritte dal politico toscano su Facebook:

“Il Ministro dello Sport Abodi dice che calciatori come Tonali e Fagioli devono essere radiati dalla Nazionale. Ora basta! Questi politicanti non sanno governare e passano il tempo a commentare come fossero al bar. I giocatori colpevoli di aver violato le regole sulle scommesse hanno pagato con una lunga squalifica. Basta con questo giustizialismo da tre soldi: il Ministro faccia il Ministro. Porti soldi al mondo dello sport. E lasci stare questi commenti da influencer: le convocazioni le fa Spalletti, non Abodi”.



Staremo a vedere se seguiranno repliche nelle prossime ore.

