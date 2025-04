Capello: «Le parole di Conte hanno rischiato di avere un impatto negativo sulla squadra»

Alla Gazzetta: «Dopo Monza il favorito è il Napoli. Gli uomini di Conte sanno che vincendo le loro gare, male che vada vanno allo spareggio. Questo ti fa scoprire nuove forze»

Fabio Capello intervistato dalla Gazzetta ha commentato la situazione del campionato a cinque giornate dalla fine. Adesso, secondo l’ex tecnico, è il Napoli ad essere favorito per la vittoria finale nonostante le parole di Conte alla vigilia di Monza.

Capello: «Dopo Monza il favorito è il Napoli di Conte»

Messa così sembra che lo sfogo di Conte fosse fatto addirittura apposta…

«Quasi fosse un film. In realtà no, sappiamo bene che non è così. Anzi, io credo che le parole di Conte abbiano rischiato seriamente di avere un impatto negativo sulla sua squadra a Monza. Dire che a Napoli certe cose non si possono fare mentre sei in piena corsa per lo scudetto, quasi l’obiettivo di vincere lo scudetto fosse una chimera… Mah, mi lascia un po’ perplesso tutta la polemica».

Lei ha sempre considerato l’Inter favorita per lo scudetto: è ancora convinto?

«Dopo l’ultimo weekend, no: si è ribaltato tutto. La squadra di Inzaghi ha giocato e giocherà molte partite in più competizioni e in campionato ha un calendario più duro di quello dei rivali. Senza girarci attorno, oggi il Napoli è diventato il favorito nella corsa al tricolore».

Un punto in più avrebbe fatto così tanto la differenza per l’Inter?

«Sì, soprattutto a livello psicologico. Tenevi la testa della classifica e non davi al Napoli la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani. Adesso gli uomini di Conte sanno che vincendo le loro gare, male che vada vanno allo spareggio. E questa sensazione ti fa scoprire forze che non immagini di avere in condizioni meno favorevoli».

Nell’ultimo weekend l’Inter ha giocato 24 ore dopo il Napoli. Nel prossimo, sabato toccherà ai nerazzurri e domenica alla squadra di Conte: cambia tanto scendere in campo sapendo già il risultato della tua competitor?

«Bella domanda. Se devo dire la mia, preferirei sempre giocare prima, perché scendi in campo senza farti condizionare da cosa hanno fatto gli altri. Sai che devi vincere e hai solo quello in testa, senza altri calcoli che rischiano di non farti giocare a mente sgombra».

