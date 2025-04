La febbre di Raspadori lo ha costretto a rinunciare al 3-5-2 e rispolverare il 4-3-3 con gli uomini contati. Ha vinto ma è saltato Buongiorno

Buongiorno, la coperta corta ha costretto Conte a prendersi un rischio (Repubblica)

Dopo Neres e Juan Jesus, il Napoli perde anche Buongiorno per le ultime quattro giornate della lotta scudetto con l’Inter di Simone Inzaghi. Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

Il primo stop per il pilastro del reparto arretrato azzurro era arrivato alla vigilia della trasferta di Bologna, a causa di una tendinopatia all’adduttore. Poi le due assenze con Empoli e Monza e il rientro in extremis con i granata, causato indirettamente dallo stato febbrile di Raspadori. Tutta colpa della coperta corta, che ha costretto Conte a prendersi un rischio e a ridisegnare la sua squadra a pochissime ore dal calcio d’inizio: mettendo da parte il 3-5-2 provato nel corso della settimana e rispolverando per causa di forza maggiore il 4- 3- 3, con Olivera che era rimasto alla fine terzino sinistro e con Spinazzola avanzato nel tridente. Ma la priorità era la vittoria e con gli uomini come al solito contati (sono già fuori combattimento Neres e Juan Jesus) il tecnico non aveva avuto altra scelta per dare la caccia ai fondamentali tre punti.

Gianluca Di Marzio dà la triste notizia all’ambiente Napoli. Per Alessandro Buongiorno stagione finita. Il Napoli e Conte dovranno giocarsi lo scudetto senza Buongiorno e senza Juan Jesus, oltre a Neres. Il Napoli continua a perdere pezzi. Domenica sera, contro il Torino Conte lo ha rischiato a causa della febbre che ha fermato Raspadori e il rischio purtroppo ha pagato sul campo ma non per quel che riguarda il difensore che adesso ha finito la stagione.

Non sono positive le novità in casa Napoli. Uscito per infortunio nella gara contro il Torino, Alessandro Buongiorno è stato sottoposto agli esami strumentali del caso. Queste, le ultime notizie.

“Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Stagione finita, dunque, per il calciatore del Napoli. Da qui fino al termine del campionato, Antonio Conte dovrà fare a meno del suo difensore.

ilnapolista © riproduzione riservata