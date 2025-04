Anguissa sarà monitorato, ma non dovrebbe essere in dubbio la sua presenza a Lecce

Il Corriere dello Sport fa il punto sugli infortuni del Napoli e, almeno per Anguissa, dovrebbero essere scongiurati problemi seri

L’infermeria del Napoli continua a destare non poche preoccupazioni. mancano solo 4 partite e il vantaggio di tre punti dall’Inter va conservato con le unghie e con i denti. Proprio per questo ogni pedina della squadra di Conte è fondamentale in questo momento. Purtroppo al sfida contro il Torino ha privato il tecnico leccese di Buongiorno, ma, come scrive il Corriere dello Sport, non ci dovrebbero essere problemi per Anguissa

“Buongiorno, dicevamo, è fuori causa: salterà almeno Lecce, Genoa e Parma e per il Cagliari si vedrà. Anche i due brasiliani Juan Jesus e Neres sono fuori da Monza: il difensore ha già concluso la sua stagione, mentre il collega potrebbe anche recuperare a Parma. Si vedrà. La notizia migliore di giornata, insomma, è che per Anguissa sono stati scongiurati grandi problemi: il colpo al fianco incassato nel secondo tempo della sfida di domenica al Maradona contro il Torino – dopo quello già rimediato da Di Lorenzo nel primo – non dovrebbe mettere in dubbio la sua partecipazione a Lecce. Sarà ovviamente monitorato giorno dopo giorno e le sue condizioni saranno valutate strada facendo, ma l’idea che possa recuperare per giocare dal primo minuto sono concrete”.

