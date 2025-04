Ammutinamento, la Cassazione condanna l’ex Hysaj a pagare 40mila euro di multa (CorSport)

In seguito alla decisione del Collegio Arbitrale (novembre 2021) quasi tutti scesero a patti con il club. Il terzino albanese presentò ricorso al Tribunale di Napoli e poi alla Cassazione

Finalmente arriva la parole fine sul contenzioso tra il Napoli e alcuni ex calciatori azzurri, il famoso ammutinamento dell’era Ancelotti. La Cassazione ha condannato l’ex Hysaj a pagare 40mila euro di multa, il tribunale ha stabilito che i calciatori non potevano disertare il ritiro. Lo riporta il Corriere dello Sport.

L’ammutinamento era illecito, l’ex Hysaj condannato

Sul CorSport si legge:

La Cassazione ha scritto la parola fine sull’ammutinamento che il 5 novembre del 2019 spaccò lo spogliatoio del Napoli, condannando l’ex Hysaj (oggi alla Lazio) a pagare 40 mila euro di multa più le spese processuali. Ci sono voluti cinque anni e mezzo e tre gradi di giudizio per affermare – in via definitiva – che i calciatori non potevano disertare il ritiro disposto dalla società dopo il pareggio in Champions contro il Salisburgo; anche secondo i giudici della Suprema Corte, dunque, la decisione del club era legittima e tutt’altro che vessatoria.

Il Napoli sanzionò i ribelli, tra le contestazioni di diversi calciatori come Insigne e Mertens. In seguito alla decisione del Collegio Arbitrale (novembre 2021) quasi tutti scesero a patti con la società di De Laurentiis. Non il terzino albanese, che presentò prima un ricorso al Tribunale di Napoli e poi alla Cassazione.

Si è conclusa la causa del Napoli contro Allan per l’ammutinamento. Il Napoli aveva chiesto 800mila euro di danni al brasiliano che a sua volta aveva chiesto un danno di immagine.

Il Tribunale Ordinario di Roma si è pronunciato, ha respinto le richieste del Napoli e ha condannato il club al pagamento di quanto dovuto al brasiliano.

Il Tribunale:

RIGETTA le domande proposte dalla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. avverso Marques Loureiro Allan;

DICHIARA tenuta e, per l’effetto, CONDANNA la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. al pagamento in favore di Marques Loureiro Allan della somma di € 187.008,55, oltre agli interessi come per legge dalla domanda al saldo;



RIGETTA le ulteriori domande proposte da Marques Loureiro Allan avverso la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.;



COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi e CONDANNA la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. al pagamento in favore del convenuto della residua parte, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale ed € 571,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, li 20/5/2024.

