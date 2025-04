Alcaraz si ritira da Madrid e regala a Sinner un anno pieno da numero 1

Sinner ha la certezza quasi aritmetica di restare al vertice della classifica Atp per 52 settimane di fila. Per scalzarlo Alcaraz o Zverev dovrebbero incastrare miracoli in serie

Un anno da numero 1. Più o meno aritmetico, per gentile concessione della concorrenza. Con il forfait di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Madrid (per una lesione ad un adduttore), Sinner ha la certezza di restare al vertice della classifica Atp per 52 settimane di fila. Dal 10 giugno 2024 al 9 giugno 2025. Da Parigi a Parigi. Gazzetta e Repubblica tra gli altri si sono divertiti a fare un po’ di calcoli.

Sinner sarà testa di serie numero 1 a Roma e al Roland Garros, dove difende la semifinale dello scorso anno persa solo al quinto set contro Alcaraz. La settimana 52 comincia il 2 giugno, la 53 il 9, a Slam appena finito. Ma anche se Sinner dovesse inciampare al Foro Italico o al Bois de Boulogne, né lo spagnolo né Zverev sono in grado di scalzarlo. Dovrebbero fare miracoli in serie.

Alcaraz, a quota 8050, dovrebbe vincere Roma e rivincere Parigi. Sinner, a 9930, dovrebbe invece perdere tutto: resterebbe a 8950, mentre lo spagnolo salirebbe a 9350. Teoricamente possibile, ma parecchio improbabile.

Peggio ancora Zverev. Anche lui a 8050, dovrebbe trionfare a Madrid, Roma, Amburgo e Parigi. Gli servirebbero 10195 punti. E Sinner dovrebbe comunque fare solo 1245 punti per restare lassù. Fantatennis.

Sinner può arrivare alle 58 settimane da numero 1 di Jim Courier. Poi dopo c’è Stefan Edberg con 72. Se riuscisse a tenere la posizione fino a fine 2025 entrerebbe nella top 10 dei più longevi di sempre, scalzando Lleyton Hewitt (80 settimane).

ilnapolista © riproduzione riservata