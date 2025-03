Ultras di Napoli e Lazio sfiorano lo scontro in autostrada – VIDEO

Video dal profilo X di “Hooligans.cz Official”. Gli ultras del Napoli erano su un minivan e ritornavano dalla trasferta di Venezia. Quelli della Lazio erano sull’autobus, di ritorno da Bologna

Un video dal profilo X di “Hooligans.cz Official” documenta uno scontro tra ultras. Nella descrizione del video si parla di uno scontro avvenuto due giorni fa, dopo le partite Venezia-Napoli e Bologna-Lazio. Si parla anche di ultras del Napoli e della Lazio che sfiorano lo scontro. I primi si trovavano sui minivan, i secondi sull’autobus e alla vista degli avversari avrebbero accostato l’autobus e cercato lo scontro.

16.03.2025🇮🇹Ultras Lazio returning from Bologna and Napoli Ultras Curva A and Curva returning from Venice met in highway. Lazio stopped their bus and attacked but Napoli run away, click for more here: https://t.co/Ux5a3LG76e pic.twitter.com/h71LzRIqI4 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 18, 2025

Lo scontro non è avvenuto visto che gli ultras del Napoli sono risaliti sui propri van e hanno ripresa la via verso la capolougo campano.

16.03.2025🇮🇹Lazio vs Napoli Info Napoli: Napoli travel with minivan and not autobus tourist, click for more here: https://t.co/Ux5a3LG76e pic.twitter.com/X70qieAZ9j — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 18, 2025

Acca Larentia, Daspo anche a ultras napoletani per apologia di fascismo (Gazzetta)

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Questore di Roma ha emesso dei Daspo nei confronti anche di ultras del Napoli per i fatti di Acca Larentia.

Scrive la Gazzetta:

“Il Questore di Roma ha emesso sedici Daspo ‘fuori contesto’, cioè per reati commessi al di fuori del contesto sportivo. I destinatari in questo caso sono persone già denunciate negli ultimi due anni per apologia del fascismo in occasione della commemorazione di Acca Larentia a Roma. Tra i soggetti colpiti – provenienti da Roma, Milano, Napoli, Salerno, Caserta e Avellino – ci sono anche ultras giallorossi, biancocelesti e napoletani. Tre provvedimenti hanno durata di sei anni ‘aggravata’ dall’obbligo di firma, gli altri tredici variano da uno a due anni. La questura di Roma sta intanto valutando le posizioni di altri 200 soggetti. L’obiettivo finale è quello di allontanarli dalle curve”.

