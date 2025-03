A Dazn: «Nella mia nuova posizione riesco a esprimermi al meglio. Gioco nelle zone centrali del campo, e poi stare vicino a Lukaku aiuta molto»

Raspadori: «Le parole di Conte sui pochi gol devono essere uno stimolo per noi».

Raspadori nuovamente titolare contro la Fiorentina. Intervistato da Dazn nel pre-partita:

Conte ha detto che non è cambiato niente dopo l’Inter però quanto conta Napoli-Fiorentina?

«Conta tanto, sono cinque partite che non vinciamo. Dobbiamo ripartire dall’Inter, ci siamo preparati al meglio. I tifosi ci daranno una mano».

La tua nuova posizione.

«È una posizione dove per le mie qualità riesco a esprimermi al meglio. Preferisco rimanere nelle zone centrali del campo, e poi stare vicino a un calciatore come Lukaku aiuta molto. Stiamo lavorando alla nostra intesa».

Come giudica gli da attaccante le parole di Conte, il tecnico ha detto che non ha a disposizione molti giocatori con gol nelle gambe.

«Le parole di Conte sono uno stimolo, le sue parole devono essere uno stimolo per noi che dobbiamo avere voglia di dimostrargli di meritare il posto e che lui ha fatto delle scelte giuste».

Conte su Raspadori: «Può essere una seconda punta, un trequartista e anche un interno di centrocampo offensivo»

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter, ha finalmente chiarito la posizione di Giacomo Raspadori. Per il tecnico salentino, Jack ha la qualità per fare anche l’interno di centrocampo e fin ora ha avuto ragione lui (vedi il gol contro il Venezia). Nel 3-5-2 le esigenze di gioco cambiano e Raspadori può comodamente sistemarsi da seconda punta.

La posizione di Raspadori:

«Per quello che vedo io, Jack ha la possibilità di essere una seconda punta, un trequartista e può essere anche un interno di centrocampo offensivo, con più qualità dei tre, con un play, un assaltatore ed uno metà e metà. Lui ha qualità che gli permetto di interpretare questo ruolo di mezz’ala, corre più di 12 kilometri durante la partita. Non è un esterno, significa metterlo in difficoltà. Penso che ogni allenatore debba cercare di rispettare le caratteristiche del proprio calciatore. Farlo giocare per dargli il contentino e metterlo in campo, fa brutta figura lui, va in difficoltà e la squadra può sentire il contraccolpo. Con il 4-3-3 per me era l’alternativa ad Anguissa o McTominay, per alzare la qualità nella partita e avere uno col gol nel sangue».

Raspadori è un giocatore importante per il Napoli, a Como ha corso più di tutti (Sky Sport)

A Sky Sport fanno il punto della situazione con Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno. Il giornalista sottolinea un dato importante in vista di Napoli-Inter, ovvero la centralità ritrovata di Raspadori che a Como ha corso più di tutti.

«Tra un po’ le parole di Manna a Sky Sport. Ci annuncia un rinnovo, ci parla di Kvarataskhelia, di Osimhen, della sfida scudetto e di tanto altro. Non ci parla di Raspadori. Lui sta parlando in campo, sta trovando il modo per rilanciarsi in un momento di difficoltà. Fondamentale riconoscergli una centralità, sta meglio degli altri. Dato interessante a Como, Raspadori è quello che ha corso più di tutti. Non è una cosa scontata. In questo momento è un giocatore importante».

ilnapolista © riproduzione riservata