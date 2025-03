Platini e Blatter assolti dalle accuse di corruzione presso il tribunale svizzero di Muttenz

La dichiarazione dell’avvocato del francese riportata dal Guardian: «Platini deve essere lasciato in pace, l’accusa ha avuto gravi conseguenze anche personali».

L’ex presidente della Fifa Sepp Blatter e Michel Platini sono stati assolti dalle accuse di corruzione dal tribunale svizzero di Muttenz (vicino Basilea), due anni e mezzo dopo essere stati assolti per la prima volta.

Platini e Blatter assolti dalle accuse di corruzione

Il caso riguardava un pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (poco più di 2 milioni di euro) autorizzato da Blatter per Platini nel 2011; il pagamento era per una tassa di consulenza per il lavoro svolto tra il 1998 e il 2002, che il francese aveva dichiarato essere stato in parte rinviato perché la Fifa non aveva fondi per pagarlo per intero subito. Lo scandalo emerse nel 2015, quando Platini era presidente della Uefa; Blatter fu costretto a lasciare la Fifa. I procuratori federali svizzeri avevano presentato ricorso contro l’assoluzione del 2022. Entrambi avevano sempre negato ogni accusa.

Il Guardian riporta la dichiarazione dell’avvocato di Platini, Dominic Nellen:

Dopo due assoluzioni, anche l’ufficio del Procuratore generale della Svizzera deve rendersi conto che questi procedimenti penali sono definitivamente falliti. Michel Platini deve finalmente essere lasciato in pace sotto il punto di vista penale. Il procedimento penale ha avuto non solo conseguenze legali ma anche enormi conseguenze personali e professionali per Michel Platini, impedito inoltre la sua elezione a presidente della Fifa nel 2016.

La notizia è stata lanciata anche da Sky Sport Uk.

BREAKING: Former FIFA president Sepp Blatter and former UEFA president Michel Platini have been acquitted for a second time of financial wrongdoing with FIFA money. pic.twitter.com/yFQFgAGCPE — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 25, 2025

Come riporta quest’oggi l’Ansa, si è concluso in Svizzera il processo d’appello a Michel Platini e all’ex presidente della Fifa Sepp Blatter, entrambi assolti in primo grado nel caso dei pagamenti sospetti che hanno portato alla loro esclusione dal calcio mondiale.

Durante l’udienza finale, Platini ha espresso la sua frustrazione, dichiarando: «Ho cercato di preparare un messaggio finale, ma le mie parole erano piene di rabbia, quindi alla fine ho preferito non preparare nulla. Grazie per l’attenzione.» Dall’altra parte, Blatter ha confidato di sentirsi “come in un brutto film”.

