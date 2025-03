Osimhen fa pure il job placer e trova lavoro a suo nipote come nuovo fotografo del Galatasaray

Il nipote lo ringrazia su Instagram. Lavora come fotografo-bordocampista al Galatasaray

Victor Osimhen sembra davvero trovarsi a suo agio in Turchia. Oltre ai 26 gol fatti e 5 assist in circa 30 partite giocate, l’attaccante è già un beniamino di tifosi e società e si sta ambientando ora dopo mesi al 100%. Ultimo ma non meno importante il post di suo nipote – su Instagram chiamato bigFav, che non sembra far parte del contenzioso legato a sua sorella e al cognato di qualche tempo fa – che lo ha ringraziato per aver agevolato il suo inserimento come fotografo-bordocampista al Galatasaray. Victor come ufficio job placement. A giugno il nigeriano tornerà ufficialmente di proprietà del Napoli, che spera di racimolare una buona cifra per poi fiondarsi sul mercato e rendere la rosa (per Conte?) ancora più competitiva di come già sia attualmente.

Osimhen richiama suo nipote dalla Nigeria: sarà un fotografo per il Galatasaray

Di seguito il contenuto del post suddetto sui social:

“Oggi segna un traguardo importante nella mia vita, inizio il mio viaggio fotografico ufficiale in Turchia. Sono più che grato al mio incredibile caro zio, Victor Osimhen, per avermi portato dalla Nigeria a vivere questa fantastica opportunità. Riuscire a catturare l’energia e la passione della partita in casa del Galatasaray è stato più di un semplice momento; è stato un sogno che si avvera.

Sono grato a Dio e grazie a mio zio Victor Osimhen per aver creduto nella mia passione. Questo è solo l’inizio e non vedo l’ora di vedere dove mi porterà questo viaggio!”

