Osimhen segna due gol al Rwanda

Victor Osimhen segna in Nazionale. Due gol contro il modesto Rwanda nella trasferta valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Victor è reduce da 6 reti nelle ultime 3 apparizioni con la maglia del Galatasaray.

Entrambe le reti sono arrivate nel primo tempo: l’1-0 segnato su assist dell’atalantino Lookman (11′), il raddoppio su suggerimento del milanista Chukwueze (43′). Osimhen è poi uscito dal campo al minuto 77 lasciando il posto ad Arokodare. La partita è terminata 2-0 e le Super Eagles hanno riaperto il discorso qualificazione, dopo aver inanellato quattro pareggi e una sconfitta.

Le immagini della doppietta di Osimhen

Osimhen sarà uno degli oggetti del desiderio del prossimo calciomercato. Ha una clausola di 75 milioni valida per l’estero. Queste le immagini della doppietta realizzata dal nigeriano.

Osimhen porta così in vantaggio la Nigeria contro il Ruanda pic.twitter.com/ZKwM9v8yNu — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) March 21, 2025

⚽️ GOAL: Osimhen with brace !!! Rwanda 0-2 Nigeriapic.twitter.com/D7izYpxblK — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 21, 2025

Le parole di Osimhen alla vigilia degli impegni con la Nigeria

La Nigeria è partita malissimo nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, raccogliendo solamente tre pareggi ed una sconfitta nelle prime gare del girone C di qualificazione.

Gli africani hanno sopportato quella che il 26enne una intervista a BBC Sport Africa ha descritto come una «delusione straziante» tre anni fa, quando i rivali del Ghana sono andati aventi nello spareggio e hanno raggiunto il Qatar 2022 a loro spese. Victor Osimhen ha fatto capire di essere consapevole che ora servirà una vera scossa:

«È il sogno di ogni calciatore giocare ai Mondiali e, data la nostra posizione nel girone, sono ora disperato, come altri giocatori, perché vogliamo arrivare al torneo del 2026. Abbiamo subito una grande delusione nel 2022 e non possiamo permettere che accada di nuovo a noi, al Paese ed alla nostra generazione. Non voglio concludere la tua carriera con il rimpianto di non aver giocato ai Mondiali. Non è quello che voglio per me stesso».

«C’è un nuovo allenatore ora e non vediamo l’ora di giocare contro il Ruanda per cercare di correggere tutti gli errori commessi in passato e metterci in una posizione migliore per qualificarci. La gente dice che abbiamo una generazione di talento, ma potremo confermare questo talento solo quando giocheremo un Mondiale come quelli che ci hanno preceduto. Mi è dispiaciuto, come i miei compagni di squadra, saltare il Qatar e i nostri tifosi non hanno nemmeno capito quanto ci abbia colpito. Ecco perché dobbiamo correggere gli errori passati, dando tutto per il nostro Paese, per il nostro nuovo allenatore e dimostrando di esserne degni».

