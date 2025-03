“Non è rigore!”, bel gesto di fairplay di Dorgu contro la Sociedad (l’Equipe)

2Un gesto di classe. Giovedì sera, Patrick Dorgu (20 anni) si è distinto per il suo fair play durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad. All’84° minuto di gioco, al terzino sinistro del Manchester United è stato assegnato un rigore dopo un contatto in area di rigore con Hamari Traoré. La sua squadra era allora in vantaggio per 2-1 (1-1 nella gara di andata) e il nazionale danese, invece di reclamare il fallo, ha subito fatto presente di non essere stato toccato.

2Non c’è nessun rigore, non c’è nessun rigore “, ha insistito il giovane giocatore rivolgendosi a Benoît Bastien, l’arbitro francese della partita. Dopo aver consultato il VAR, la decisione è stata annullata. Anche Amorim apprezza il gesto del suo giocatore