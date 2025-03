Napoli, Billing può essere riscattato a 10 milioni. Per Okafor ne servirebbero 23,5 (Tmw)

Per il secondo portiere Scuffet, in prestito secco, gli azzurri dovrebbero imbastire una nuova trattativa col Cagliari

A fine stagione il Napoli dovrà valutare gli eventuali riscatti dei giocatori in prestito per trattenerli in maniera definitiva in squadra.

Billing può essere riscattato dal Napoli a 10 milioni, per Okafor ne servirebbero 23,5

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:

In vista della prossima stagione il Napoli dovrà risolvere poche questioni legate ad eventuali riscatti dei giocatori nell’attuale rosa a disposizione di Antonio Conte. Uno degli ultimi arrivati, ovvero il portiere Simone Scuffet, è sbarcato in prestito secco all’interno dell’operazione che ha portato Elia Caprile a Cagliari. L’eventuale sua permanenza dovrà passare da una nuova trattativa col club sardo. Diverso il discorso di Philip Billing: il centrocampista è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth, con l’opzione fissata a 10 milioni di euro. Cifra che, al netto di uno scarso impiego in stagione da parte di Conte, il Napoli potrebbe decidere di spendere. L’ultimo arrivato, Noah Okafor: fin qui i problemi fisici ne hanno condizionato il rendimento, ma nell’ultima parte di stagione potrebbe diventare una pedina importante. E a quel punto, gli azzurri potranno avere gli elementi giusti in mano per valutare il suo riscatto dal Milan attivando il diritto per 23,5 milioni di euro.

Ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del big match con l’Inter pareggiato grazie al suo gol nel finale:

«Mi sto adattando bene, il mister e i compagni mi stanno aiutando tantissimo. La cosa più importante oggi era non perdere contro una grande squadra come l’Inter, abbiamo difeso molto bene. La nostra mentalità è incredibile, dobbiamo continuare così».

