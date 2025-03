Mourinho: «Dopo la mia squalifica, il capo della Commissione Disciplinare festeggiava con una maglia del Galatasaray»

A Sky Sport: «Il razzismo non è tra i miei difetti. Il Galatasaray non è stato intelligente nel modo in cui mi hanno attaccato»

José Mourinho ha parlato per la prima volta, in esclusiva a Sky Sports News, delle accuse di razzismo che gli sono state rivolte dal Galatasaray dopo il derby di Istanbul.

«Non sono stati intelligenti nel modo in cui mi hanno attaccato, perché non conoscevano il mio passato», ha detto. “Non conoscevano i miei legami con l’Africa, con la gente africana, con i giocatori africani e con le associazioni benefiche africane. Tutti sanno chi sono come persona. Tutti conoscono i miei difetti, ma questo non rientra tra le mie cattive qualità, è esattamente il contrario».

Mourinho: «Il capo della Commissione Disciplinare festeggiava con la maglia del Galatasaray»

Poi l’allenatore del Fenerbahce rilancia:

«Mi sono chiesto: come hanno potuto scendere così in basso? Nel giorno in cui è stata decisa la mia squalifica di quattro partite, è diventato di dominio pubblico il fatto che il capo della Commissione Disciplinare stesse festeggiando tra amici con una maglia del Galatasaray addosso. Dopo 10 ore la mia squalifica è passata da 4 a 2 giornate. Solo così si può comprendere la portata della cosa».

Mou è grato per il sostegno ricevuto. «Probabilmente ho ricevuto sostegno anche da persone a cui non piaccio. Ringrazio le persone che non hanno avuto problemi a parlare, in particolare i miei ragazzi, i miei ex giocatori. Sono stati una voce molto importante».

Mou “intentata una causa contro il Galatasaray per circa 50 mila euro per danni morali”

E mica ne lascia passare una Jose Mourinho, spalleggiato dal suo Fenerbahçe. Lo Special One contrattacca e intenta “una causa per danni morali pari a 1 milione 907 mila lire turche (al cambio poco più di 50mila euro, ndr) contro il Galatasaray“.

Lo ha reso noto il suo stesso club, spiegando che lo Special One sarà assistito dagli avvocati del club. La causa è stata intentata “a causa dell’attacco ai diritti personali del nostro direttore tecnico“. Mourinho è stato accusato dal Galatasaray di offese razziste e immorali, per cui Mourinho è stato squalificato per 4 giornate dalla Federazione turca.

Il comunicato del club:

“Tramite gli avvocati del Fenerbahçe Sports Club, annunciamo al pubblico che è stata intentata una causa contro il Galatasaray Sports Club per 1 milione 907 mila lire turche (al cambio attuale, si parla di circa 50 mila euro, ndr) per danni morali dovuti all’attacco ai diritti personali del nostro Direttore Tecnico Jose Mourinho“.

