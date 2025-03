Milan, Manna è stato già sondato e scartato. È Paratici il favorito, dipende da come finirà il processo (CorSera)

Ieri Paratici era a Milano ma il club attende il processo sui conti della Juve. Se ne saprà qualcosa fra aprile e maggio: in caso di condanna, Tare o D’Amico

Il Corriere della Sera scrive del prossimo direttore sportivo del Milan. Il favorito pare essere Paratici, l’ex juventino, ma i rossoneri vogliono prima attendere l’esito del processo Prisma sui conti della Juventus. In caso di condanna potrebbe tornare di moda il nome di Tare o di D’Amico. Poi un retroscena, il Milan ha fatto un tentativo anche per Manna, il ds del Napoli.

I rossoneri alla ricerca del ds: anche Manna sondato

Scrive il Corriere della Sera:

“L’altra delicatissima partita che attende il Milan è invece fuori dal campo. E riguarda la dirigenza, ma più in generale gli equilibri di potere ai piani alti. Col casting per il direttore sportivo entrato ormai nel vivo: Paratici resta il favorito, ieri era a Milano, ha pranzato in un hotel del centro, ma con la moglie e non con l’a.d. rossonero Furlani. Un lungo confronto fra i due era avvenuto nei giorni scorsi. In sostanza si attende di capire anche l’evoluzione del processo Prisma sui conti della Juventus, che riguarda l’ex manager bianconero. Se ne saprà qualcosa fra aprile e maggio: una sua condanna in sede penale potrebbe far rialzare le quotazioni di altri candidati come Tare o D’amico. C’è un retroscena che riguarda proprio Napoli-Milan: anche l’attuale uomo mercato degli azzurri, Manna, è stato sondato dai rossoneri. Non arriverà“.

Il Milan sta costruendo una nuova identità in vista della prossima stagione. E proprio ieri c’è stato un incontro con uno dei candidati al ruolo di direttore sportivo, ovvero l’ex Juve e Tottenham Fabio Paratici.

Scrive Franco Ordine su Il Giornale:

Per scoprire l’identità del prossimo Milan bisogna portare pazienza. La nuova vita è cominciata di recente durante il viaggio a Dubai dell’ad Furlani che ha tessuto rapporti per rendere ancora più consistente il fatturato già elevatissimo (440 milioni) attraverso nuovi accordi commerciali. Il mondo Milan però è più legato ai risultati del team e alle future scelte per l’area tecnica. Sulla scelta del ds ci sono delle accelerazioni; ieri un incontro con uno dei candidati, Fabio Paratici. L’annuncio dovrebbe arrivare entro Pasqua, mentre tra domani e dopodomani, dovrebbe presentarsi a Milanello Ibrahimovic.

Ad oggi, Sergio Conceiçao continua a lamentarsi per le ripetute indiscrezioni sulla panchina rossonero, ma forse è il caso che si concentri di più sui prossimi impegni decisivi del Milan che passeranno attraverso la sfida di Napoli e in particolare la prima semifinale di Coppa Italia. E’ qui che il tecnico dovrà dimostrare di aver raggiunto una definitiva identità calcistica e provare a ribaltare la contabilità degli scontri che contano, finora in grave deficit (vinto solo il derby d’andata, perso con Juve, Napoli, Atalanta, Fiorentina e Bologna).

