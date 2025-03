La Champions all’Inter? Per Marca è possibile: “ha la difesa migliore del torneo”

“Nessuna squadra in Europa ha eguagliato i numeri dell’Inter in questa edizione della Champions League”, è un’Inter “più conservativa”

L’Inter punta la Champions League. Si tratta di un obiettivo dichiarato da tutti nel club fin dall’inizio della stagione. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Vincere la Champions League è un’impresa a cui devono contribuire anche gli astri. Per Marca non è così utopistico pensare che il club di Marotta possa arrivare ad alzare la coppa dalle grandi orecchie. Perché? Il segreto è la solidità difensiva.

“Nessuna squadra in Europa ha eguagliato i numeri dell’Inter in questa edizione della Champions League. Un gol subito (contro il Bayer Leverkusen) in nove partite. E quel gol è arrivato nei minuti finali. Con Simone Inzaghi in panchina, l’Inter ha mantenuto la porta inviolata in poco più del 60% delle partite di Champions League. Si tratta del miglior risultato tra tutti gli allenatori con almeno 30 partite in carica nella competizione. Clamoroso”.

In questa Champions League, vediamo un’Inter più conservativa

“Nonostante l’Inter soffra un po’ di più in Italia (12 clean sheet su 27 totali, con 25 gol subiti: solo Napoli e Juventus ne subiscono meno) rispetto alla Champions League, è una squadra tremendamente solida in difesa, che costruisce le sue fondamenta sul non subire gol“, scrive Marca.

Gli spagnoli sottolineano il merito di Inzaghi e del suo modulo. “Un 3-5-2 per nulla difensivo: gli esterni dell’Inter sono quasi sempre posizionati nella metà campo avversaria e i difensori centrali tendono a comportarsi quasi come terzini con un’elevata proiezione offensiva“.

Tuttavia, “in questa Champions League, però, vediamo un’Inter più conservativa. In attacco il gioco è meno brillante rispetto alla stagione scorsa perché giocatori come Calhanoglu sono scesi di livello“.

“I dati, intanto, non mentono: l’Inter è la squadra migliore in Champions League per percentuale di duelli aerei vinti (61,2%), gol subiti, xG per gol senza rigori subiti o xG per tiri subiti. Concede poco e, quando lo fa, lo fa con azioni di scarsa qualità offensiva per l’avversario. L’Inter ha subito 114 tiri in questa Champions League, per un totale di 10,7 xG subiti. Ma ha subito solo un gol. Se riduciamo la statistica ai tiri ricevuti in porta, scende a 4,2 xG e 60 tiri. Il merito resta brutale“, conclude Marca.

ilnapolista © riproduzione riservata