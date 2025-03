“Il Mondiale facciamolo a 64 squadre”, silenzio imbarazzato dei delegati Fifa ma l’idea c’è (New York Times)

Per il 2030. “In molti hanno reagito con un silenzio sbalordito e la proposta probabilmente susciterà un’ondata di polemiche”

Il New York Times ha riportato un’indiscrezione clamorosa: la Fifa starebbe pensando di allargare i Mondiali del 2030 a 64 squadre, raddoppiate di fatto rispetto alle 32 attuali. Infantino cerca disperatamente di rendere le competizioni più spettacolari ma soprattutto – a quanto sembra – vorrebbe festeggiare il centenario dell’evento. Si tratterebbe dunque di un’apertura una tantum a più nazioni.

I Mondiali del 2030 potrebbero accogliere 64 nazioni (New York Times)

Di seguito quanto scrive a riguardo il noto quotidiano statunitense:

“La Fifa, l’organo di governo del calcio mondiale, sta valutando un piano che aumenterebbe il numero di squadre partecipanti alla Coppa del Mondo 2030 a 64, in un’espansione straordinaria per celebrare il centenario dell’evento, ha dichiarato l’organizzazione giovedì. La proposta sconvolgerebbe un torneo già destinato a essere complesso e ingombrante, poiché per la prima volta nella sua storia si giocherà su tre continenti. […]

Secondo le fonti del Nyt, la proposta di un torneo a 64 squadre è stata lanciata dal delegato dell’Uruguay.

Tre delle persone informate sulla riunione, che si è tenuta in videoconferenza, hanno descritto la reazione degli altri presenti come un silenzio sbalordito, e la proposta probabilmente susciterà un’ondata di polemiche. Tuttavia, hanno avvertito che la Fifa probabilmente sarà guidata tanto dai benefici finanziari e politici quanto da quelli sportivi nel prendere una decisione in merito. […]

Espandere i Mondiali a 64 squadre potrebbe rendere inutili molte delle competizioni di qualificazione regionale per il torneo. (…) L’edizione a 48 squadre del 2026 prevede un numero record di 104 partite. […]

Infantino, in passato, ha sostenuto l’idea di disputare la Coppa del Mondo ogni due anni anziché quattro, ma una reazione furiosa — soprattutto della Uefa — costrinse i promotori ad accantonarla. L’Arabia Saudita ha ottenuto il Mondiale 2034 dopo che la Fifa ha annunciato che Uruguay, Paraguay e Argentina si uniranno a Marocco, Spagna e Portogallo nell’ospitare alcune partite per il torneo del 2030, riducendo così il numero di potenziali candidati per il 2034″.

ilnapolista © riproduzione riservata