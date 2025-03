Il vero calcio-scommesse: due terzi delle squadre europee prende soldi dai bookmakers

I club aggirano le regole sotto gli occhi di tutti. In Italia Inter, Parma e Lecce hanno come sponsor società di scommesse. Il Milan ha fatto un accordo con una società sulla lista nera

Il vero-calcio scommesse è sotto gli occhi di tutti. Ma non si può dire più di tanto. Una nuova ricerca ripresa dal Guardian rivela che due terzi delle squadre delle 31 massime divisioni europee hanno almeno un accordo di sponsorizzazione con una società di scommesse. E che tutti hanno trovato il modo di aggirare le restrizioni.

Il collettivo di giornalisti transfrontalieri “Investigate Europe” ha condotto un’analisi di principali campionati in Europa e nel Regno Unito. Ecco cosa ha osservato: 296 delle 442 squadre hanno almeno un partner per le scommesse in questa stagione; 145 hanno la sponsorizzazione del gioco d’azzardo sulla parte anteriore delle loro magliette; 14 dei 31 campionati analizzati hanno come sponsor principale una società di scommesse; 27 club dei cinque principali campionati europei hanno stretto accordi con società di scommesse attive in Asia.

“L’ubiquità della pubblicità del gioco d’azzardo nella Premier League è ben documentata – scrive il giornale inglese – Undici squadre hanno un logo del gioco d’azzardo sulla parte anteriore delle loro maglie 2024-25, la percentuale più alta tra i primi cinque campionati europei, e ogni squadra ha un partner di scommesse. I brand di scommesse hanno speso circa 135 milioni di dollari in accordi sulle maglie nella massima serie inglese questa stagione, secondo una ricerca di Global Data, citata da Investigate Europe”.

Investigate Europe ha scoperto che nei paesi che avevano introdotto divieti le squadre sfruttano delle facili scappatoie, per esempio utilizzando sottobrand che incorporano solo una parte del nome dell’azienda.

“In Italia, dove una restrizione è stata introdotta nel 2018, tre squadre di Serie A hanno come sponsor dei bookmakers: Inter (Betsson.sport), Parma (AdmiralBet.news) e Lecce (BetItalyPay). Il Milan ha stretto un accordo con Boomerang Bet nel luglio 2024 come partner regionale in Europa, nonostante il marchio fosse stato inserito nella lista nera dalle autorità italiane e operasse senza una licenza locale, un requisito legale per il mercato delle scommesse italiano”.

“Altri club sostengono aziende inserite nella lista nera dalle autorità nazionali altrove nel continente per non avere le licenze locali richieste, e rimane una presenza diffusa di allibratori asiatici, molti dei quali non operano ufficialmente in Europa. Sono state identificate ventisette squadre nei primi cinque campionati come partner di 22 marchi rivolti all’Asia. In Italia, otto squadre hanno accordi visibili solo quando accedono ai siti web dei club dall’Asia o tramite una VPN con sede in Asia”.

“Secondo una ricerca dell’Università di Bristol, nel weekend di apertura della Premier League sono stati trasmessi quasi 30.000 annunci pubblicitari sul gioco d’azzardo al pubblico negli stadi e in TV, radio e social media, il 165% in più rispetto all’anno precedente”.

Charles Livingstone, membro del gruppo di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul gioco d’azzardo afferma che la ricerca dimostra che maggiore è l’esposizione alle pubblicità sul gioco d’azzardo, maggiore è la probabilità di giocare d’azzardo e che la pubblicità rimane un elemento fondamentale per le strategie delle società di scommesse.

L’industria spende milioni in promozioni “perché li aiuta a reclutare nuovi giocatori”, ha detto Livingstone. “E il motivo… è che i clienti migliori sono quelli che vanno in rovina. Quindi devono costantemente reclutare nuovi giocatori per sostituire quelli che hanno speso tutti i loro soldi, tutti i loro beni e tutte le loro relazioni”.

ilnapolista © riproduzione riservata