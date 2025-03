“Nel 2025-26 la Juve punta a ripartire da un big, esperto e con un pedigree all’altezza della Signora, per riportarla all’antico splendore”

La Gazzetta ricorda che Tudor è solo un traghetto. È Conte il primo della lista della Juve del futuro

Più che un traghettatore, Tudor guida un aliscafo: veloce arriva e velocissimo andrà via, a leggere la Gazzetta dello Sport. Manco l’hanno fatto arrivare che già l’hanno mediaticamente cacciato. Perché non c’è verso: incombe un nome su tutti. Antonio Conte (ormai ne scrive anche L’Equipe).

“Il motivo per cui la dirigenza — su indicazione della proprietà — ha scelto per il dopo Motta il traghettatore senza vincoli contrattuali – spiega la Gazzetta – è perché nel 2025-26 punta a ripartire da un big, esperto e con un pedigree all’altezza della Signora, per riportarla all’antico splendore”.

Di più: “Basta esperimenti, meglio andare sul sicuro con tecnici plurititolati e vincenti”. Povero Tudor, trattato così.

La linea tracciata dalla Gazzetta

Ma la linea è tracciata, un tambur battente: “Il primo nome della lista è quello di Antonio Conte, l’uomo che ha iniziato la meravigliosa serie conquistando tre titoli di fila nella sua esperienza in bianconero, dal 2011 al 2014. Ex capitano, amatissimo e rimpiantissimo dai tifosi di Madama nonostante il suo biennio all’Inter. Conte ha vinto lo scudetto con bianconeri e nerazzurri e adesso se lo sta giocando con il Napoli, con cui ha un contratto fino al 2027. Adesso è concentrato solo sul campo e lo sarà fino al termine della stagione ma il legame tra lui e la Juventus è ancora molto forte. Per dare vita al Conte bis però dovrebbe liberarsi dagli azzurri, cosa non così scontata”.

Poi ci sono anche gli altri papabili ovviamente, da Roberto Mancini a Stefano Pioli a Gian Piero Gasperini. “A proposito di ritorni, c’è chi sogna quello di Zinedine Zidane”.

Benvenuto Tudor.

