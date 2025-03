Il Psg adesso è un magnifico collettivo, ma ironicamente ha perso contro un sol uomo (Times)

“La squadra di Messi e Mbappé non avrebbe mai potuto giocare così. Kvaratskhelia e Dembélé sono bravi quasi come loro, ma lavorano il doppio in difesa”

Psg-Liverpool è stata, anche, una sfida molto filosofica tra collettivo e individualità: la più vecchia diatriba del calcio riassunta da quel risultato per quasi tutti “bugiardo” e per qualcuno invece molto più “vero” di quel che crediamo sia la vera natura di questo sport. Ne scrive il Times.

Il giornale inglese sottolinea che “la squadra migliore è stata rovinata dal lavoro eccezionale di un singolo individuo in particolare”. Ed è paradossale che capiti proprio al Psg, fino ad un attimo fa, “notoriamente una squadra di individui”. Perché il vecchio Psg di Messi, Neymar e Mbappé “non avrebbe mai potuto fare quello che ha fatto ieri sera. Non avrebbe potuto dominare in questo modo: non avrebbe potuto avere il Liverpool in difficoltà anche per il possesso palla, in difficoltà neo contrasti, optando per lanci lunghi perché ogni volta che giocavano tra le linee venivano privati ​​della palla. Nessuno aveva fatto niente del genere al Liverpool questa stagione. Sarebbe stato impossibile perché un’unità non può danneggiare una squadra come il Liverpool con solo otto persone che fanno il lavoro sporco, più tre giocatori che aspettano che i loro compagni di squadra riconquistino la palla per poterci giocare”.

E se il precedente Psg era “la barzelletta costosa e spassosa del continente”, l’attuale squadra di Luis Enrique no: “Ha progettato un’unità che ora funziona come poli opposti. Se ieri sera sembrava che il PSG fosse implacabile, che l’attacco a volte sembrasse costante, allora era il prodotto della pressione e della contropressione, il loro rifiuto di permettere al Liverpool di sistemarsi, il numero di volte in cui hanno strappato la palla dalle dita dei piedi dei giocatori avversari.

“C’è stato un periodo all’inizio del secondo tempo in cui Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé stavano torturando il Liverpool con un tale bagaglio di abilità individuali che sembravano un po’ come, beh, come Messi e Neymar. La differenza, ovviamente, è il lavoro che questi due fanno senza palla, che non assomiglia affatto a Messi e Neymar”.

“L’ironia, ovviamente, è che tale incredibile squadra è stata battuta dall’incredibile individuo. “Ingiusto” è stata l’unica parola che Luis Enrique ha usato in seguito. Possiamo concedergli un po’ di sovraccarico emotivo, ma non è ingiusto che ci si debba scontrare con un portiere quando sta producendo quella che potrebbe essere la migliore prestazione della sua carriera. Sfortunato, di sicuro, ma non ingiusto”.

