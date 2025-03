Lo scrive Rmc Sport. Ma Thiago ormai è appeso a un filo (potrebbe saltare anche in settimana). Kolo Muani avrà altre proposte

Il futuro di Kolo Muani alla Juventus dipende dalle sorti di Thiago Motta (e quindi amen)

Randal Kolo Muani non giocherà altre partite con il Paris Saint-Germain. L’attaccante è stato gradualmente messo ai margini del progetto da Luis Enrique tanto da dover costringere il calciatore a trasferirsi in prestito per poter giocare. Con cinque gol e due assist il suo impatto alla Dalla Francia sono sicuri,non giocherà altre partite con il Paris Saint-Germain. L’attaccante è stato gradualmente messo ai margini del progetto da Luis Enrique tanto da dover costringere il calciatore a trasferirsi in prestito per poter giocare. Con cinque gol e due assist il suo impatto alla Juventus è stato di rilievo tanto che i bianconeri starebbero valutando di acquisire a titolo definitivo le prestazioni del calciatore. Stando a quanto riferito da Rmc Sport la variabile del futuro in bianconero del nazionale francese potrebbe essere la permanenza o meno di Thiago Motta

“Il suo contatore rosso e blu dovrebbe rimanere fermo a 54 partite. A meno che la situazione non cambi, Randal Kolo Muani (26 anni), attualmente in prestito senza diritto di riscatto alla Juventus, non giocherà per il Paris Saint-Germain la prossima stagione”.

E quindi se è così, addio Juventus per il francese. Thiago, come scrive Fabrizio Romano , potrebbe saltare anche in settimana.

Juve, il futuro di Kolo Muani è legato a quello di Thiago Motta

“La dirigenza della Juventus, soddisfatta, vorrebbe trattenere Randal Kolo Muani. Ma dovranno tenere conto del parere del loro allenatore. Tuttavia, Thiago Motta, determinante nell’arrivo dell’ex giocatore del Nantes, non è sicuro di restare, visti i recenti scarsi risultati registrati in Serie A (5° posto a un punto dai posti di qualificazione alla Champions League).

Anche in questa vicenda il club torinese rischia di trovarsi di fronte alla concorrenza. Il giocatore avrà probabilmente molte proposte e dovrà quindi decidere. E tutto dipenderà anche da quanto chiederà il Paris Saint-Germain come indennizzo per il trasferimento.

Randal Kolo Muani è stato ingaggiato dal Psg nel settembre 2023 per circa 95 milioni di euro. Il suo contratto è valido fino a giugno 2028″.

