Il Bologna dimostra che a Venezia si può vincere (lo sapevamo eh)

Vince e resiste: Italiano esce dal “campo di difficile” del Penzo con lo 0-1 e allunga sulla Juventus: si porta a più quattro sui bianconeri

Il Bologna a Venezia vince. Il Bologna, non il Napoli. Non la Lazio. La squadra di Italiano si impone 1-0 sui ragazzi di Di Francesco grazie a un gran gol di Orsolini che al volo buca Radu. Ora il Bologna è a 56 punti, +4 sulla Juventus che stasera gioca contro il Genoa.

Il Venezia ci ha provato ma è mancata la precisione. Il Napoli e la Lazio sono rimasti impantanati nella laguna pareggiando entrambi 0-0. Ora sul cammino di Di Francesco arrivano Milan, Fiorentina e la Juventus all’ultima giornata. Al momento il Venezia è penultimo, fermo a 20 punti.

Più o meno, tutte le big hanno avuto difficoltà a fare risultato al Pier Luigi Penzo. Anche il Bologna che oggi ha rischiato più di una volta di farsi segnare. Però ha resistito e insistito e Italiano ha avuto la meglio.

A differenza del Bologna, il Napoli a Venezia ha pareggiato

Dopo lo 0-0 con il suo Napoli, Conte in conferenza stampa parlò di campo difficile dove anche altre big avevano sofferto:

«Noi partiamo dal presupposto che non guardiamo gli altri. Il pareggio è una mezza sconfitta, poi ci sono pareggi e pareggi, oggi è un pareggio che ci va stretto, contro una squadra che sia per valore della rosa e per quello he dimostra meriterebbe una posizione diversa in classifica. Il nostro obiettivo è che in ogni partita noi dobbiamo fare la prestazione, la prestazione l’abbiamo fatta. Vince chi fa gol. Non hanno pareggiato a caso con Atalanta e Lazio, mancano nove partite in cui cercheremo di dare fastidio fino alla fine. Cerchiamo di recuperare tutti per mettere in campo la squadra migliore, non c’è il posto fisso e ho avuto l’opportunità di valorizzare risorse da sfruttare. Andremo avanti fino alla fine lottando col coltello tra i denti, dando fastidio a tutti”

