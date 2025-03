Greenwood ha scelto la nazionale giamaicana, in Inghilterra non l’hanno ancora perdonato (Telegraph)

Dopo le accuse di stupro, gli hanno fatto capire che non avrebbe potuto più giocare né in Premier, né con la nazionale inglese. Il padre è nato in Giamaica.

Mason Greenwood ha deciso di cambiare nazionale dopo i continui ignori da parte di Gareth Southgate con l’Inghilterra. Da ora giocherà nella Giamaica, avendo doppio passaporto. Alla guida della squadra inglese attualmente c’è Thomas Tuchel, ma comunque l’attaccante del Marsiglia non ha cambiato idea.

Greenwood ha deciso di rappresentare la nazionale giamaicana

La scelta di Greenwood, scrive il Telegraph, è stata molto controversa. La sua carriera è stata travolta dalle polemiche dopo l’accusa di stupro e aggressione nel gennaio 2022. Nel febbraio 2023 sono state poi ritirate tutte le accuse. Ma ciò è stato il motivo per cui è stato allontanato dall’Inghilterra e mandato in prestito al Getafe, in Spagna, dal Manchester United; la scorsa estate è stato ceduto al Marsiglia, facendogli capire che non avrebbe più potuto giocare né in Premier League, né per la nazionale inglese.

L’unica chiamata con l’Inghilterra è arrivata nel 2020, quando non aveva neanche 21 anni, il che significa che può cambiare e rappresentare quindi la Giamaica, allenata da Steve McClaren; il padre di Greenwood, infatti, è nato proprio nell’isola caraibica.

L’Equipe scrive:

Il pubblico del Velodrome lo aspettava, nelle ultime settimane la sua è stata la maglia più richiesta negli store ufficiali del club. L’acquisto più costoso dell’estate, e anche il più contestato, ha fatto doppietta al debutto a Brest dieci giorni fa, e segnato una rete alla seconda di campionato. Greenwood non è un giocatore come gli altri, dal momento che le pesanti accuse di violenza domestica hanno interrotto la sua ascesa diciotto mesi fa, e costretto il Manchester United, a cederlo. Roberto De Zerbi, il presidente Longoria e il ds Benatia apprezzano le sue qualità tecniche, anche se all’inizio si diceva che il suo acquisto sarebbe stata una pista complessa e delicata. Il Marsiglia lo aveva avvisato che non era come al Getafe, che sarebbe stato necessariamente più esposto; ma lui ha deciso comunque di firmare.

