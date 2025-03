Ginnastica ritmica: Facci, l’uomo che ha licenziato Maccarani, definisce bella figa e porchetta le atlete abusate

Federginnastica, il vecchio e il nuovo presidente intercettati: “Le farfalle vanno in tv a denunciare in minigonna. Sono belle fighe”

La vicenda infinita della ginnastica ritmica italiana, ormai accartocciatasi tra accuse di abusi, processi farsa, e rinfacci istituzionali, mette nel conto una nuova figuraccia: il nuovissimo presidente della Federginnastica, Andrea Facci – quello che pochi giorni fa ha licenziato in tronco di Emanuela Maccarani, la direttrice tecnica accusata di abusi sulle atlete – è stato beccato a fare commenti sessisti sulle Farfalle, al telefono col vecchio presidente Gherardo Tecchi. Lo scrive il Corriere della Sera.

“Tra le oltre 300 pagine di intercettazioni della Procura di Monza che a fine 2022 ha indagato sui presunti maltrattamenti subiti dalle atlete della struttura federale di Desio, denunciati da Anna Basta e Nina Corradini, c’era una conversazione (la 405, del 25 novembre 2022) tra l’ex numero uno federale Gherardo Tecchi e un utente che i Carabinieri non avevano mai identificato. Una conversazione telefonica purtroppo allineata alle moltissime (di dirigenti e procuratori federali) che hanno creato enorme indignazione nell’opinione pubblica per i pesanti apprezzamenti sessisti sulle atlete che avevano denunciato e per l’auspicio che il caso si sgonfiasse rapidamente senza intaccare la credibilità della vecchia dirigenza. L’interlocutore di quella telefonata con Tecchi (identificato incrociando le utenze cellulari) era Andrea Facci, eletto all’unanimità il 1° marzo alla guida della più antica federazione sportiva italiana”.

Facci riconosce si spiega così al Corriere della Sera: «Ho sbagliato a usare quelle parole ed ho chiamato subito Ginevra Parrini per scusarmi direttamente con lei. Parrini è stata una ginnasta bravissima della nostra Nazionale di Ritmica che ha rappresentato l’Italia per diversi anni. Stiamo cercando di cambiare le cose e continueremo a farlo».

Le intercettazioni pubblicate anche dalla Gazzetta:

Il contenuto è riportato nelle 350 pagine di atti raccolti dalla Procura di Monza. Comincia Tecchi: “Poi Farfalle… La Parrini non è mai stata una Farfalla! Farfalla secondo me è quella che entra in squadra! Quella è una Farfalla, se una fa un allenamento non è una Farfalla!”.

Facci risponde “Certo!”.

Tecchi: “E allora! La Parrini proprio ha fatto venti giorni di allenamento, poi non ha fatto più niente nemmeno con la Nazionale maggiore! Quella… quella perchè è una bella figa le interessava farsi vedere!”

F: “È una bella figa! È una bella figa (ride) è una bella figa!”.

T: “Eh!”

F: “È una bella figa, ti faccio una battuta, Corrado Dones (il presidente del Comitato regionale Fgi Emilia Romagna, ndr) mi scrive un messaggino e fa “io non so chi cazzo è ‘sta Parrini ma io la farei presidente” (ride), faccio “Corrado solo perché è figa non si può fare presidente”, “no no va bene non so nemmeno chi cazzo sia però è una bella figa”, faccio “sì sì porchetta”” (ride).

T: “Ma quella lì se tu hai notato, ma io l’ho guardata, la prima trasmissione è andata in calzoni, la seconda in gonna”.

F: “Sì e la terza tutta scollata!”.

T: “La terza con la minigonna che gli si vedeva, gli si vedeva anche il cuore!”.

F: “Sì sì sì!”

T: “La quarta ha messo una maglietta che ragazzi…”.

F: “Tutte le spalle scoperte, sì sì l’ho vista!”

T: “Ma va va! È così, è questa la vita Andrea tanto, è il vantaggio delle donne su di noi perché se te ti metti là con i calzoncini corti ti sputano in un occhio!”.

F (ride): “Hai ragione, hai ragione!”.

