Germania, la vergogna dei fischi a San Siro per l’inno: “Povera Italia, come siamo caduti in basso”

Su X si scatena la polemica: “Fischiare gli inni nazionali è da cafoni, una delle cose più abominevoli del tifo calcistico”.

Prima del fischio di inizio di Italia-Germania, durante l’inno tedesco, una parte dello stadio San Siro ha visibilmente fischiato (era accaduto anche con la Marsigliese nel match contro la Francia). Lo ha sottolineato anche Alberto Rimedio in telecronaca, mentre i calciatori italiani applaudivano in segno di rispetto nei confronti dei giocatori tedeschi.

Fischi a San Siro per l’inno della Germania

Su X si sono scatenati i commenti dei tifosi degli Azzurri, che non hanno apprezzato i fischi.

il_cerno: Povera Italia, come siamo caduti in basso. Continuate a fischiare gli inni nazionali. Karma is a b*tch.

Povera Italia, come siamo caduti in basso. Continuate a fischiare gli inni nazionali. Karma is a bitch. #ItaliaGermania — Il Cerno (@il_cerno) March 20, 2025

@giannattasius : Uno dei motivi per i quali non mi appassionerà mai la Nazionale e il mondo buonista ad esso collegato è il fatto che allo stadio sia moralmente disdicevole fischiare l’inno avversario. E perché mai? Chi lo ha deciso? Questo perbenismo mi manda ai pazzi…

Uno dei motivi per i quali non mi appassionerà mai la Nazionale e il mondo buonista ad esso collegato è il fatto che allo stadio sia moralmente disdicevole fischiare l’inno avversario. E perché mai? Chi lo ha deciso? Questo perbenismo mi manda ai pazzi… #ItaliaGermania — Andrea Giannattasio (@giannattasius) March 20, 2025

@seekerofdreams_ : Fischiare gli inni nazionali è da cafoni.

Fischiare gli inni nazionali è da cafoni #ItaliaGermania — serena 💜 (@seekerofdreams_) March 20, 2025 @carlodigre : Fischiare l’inno della squadra avversaria è una delle cose più abominevoli del tifo calcistico.

Fischiare l’inno della squadra avversaria è una delle cose più abominevoli del tifo calcistico #ItaliaGermania #vivailTennis — Carlo Di Gregorio (@carlodigre) March 20, 2025

Tensione per la qualificazione mondiale:

«Ti ringrazio di avercelo ricordato. Fa bene ricordare le cose. Noto che sono convinti delle qualità che hanno e del tentativo di metterla in pratica. Perché mi sembrano ragazzi che riflettono su quello che devono fare. Se tu rifletti su quelli che devi fare, cresci. Se ti comporti in un modo per crescere, sicuro che cresci. Li vedo riflettere, vogliosi di mettere in pratica quello che gli viene richiesto. Con questi ragazzi ci sarà sicuramente crescita».

ilnapolista © riproduzione riservata