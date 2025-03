Garcia: «I Mondiali del 2026 sono l’ultima chance per Lukaku e De Bruyne, sono grandi leader»

A Canal+: «Mi affido a loro, finora sono stati impeccabili. Dall’esterno ho sempre pensato che prima o poi il Belgio avrebbe dovuto vincere qualcosa»

Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di Canal+ dopo la vittoria del suo Belgio nella doppia sfida contro l’Ucraina, con 3 gol di Lukaku. Durante l’intervista all’emittente, l’ex allenatore del Napoli ha parlato dei prossimi Mondiali e di come questi ultimi possano essere uno stimolo a fare bene per quei calciatori che non avranno più altre chance di parteciparvi, per motivi anagrafici.

Garcia: «I prossimi Mondiali saranno un’ultima opportunità per molti»

Di seguito le sue parole a Canal +:

Sulla vittoria contro l’Ucraina in Nations League.

«Non è un sollievo, è una soddisfazione. In un certo senso, preferisco questo scenario. Piuttosto che aver vinto 3-0 due volte, o aver vinto ai rigori dopo due vecchi pareggi 0-0, preferisco aver perso 3-1 nella gara di andata. So che ci sono cose da correggere, quindi posso usare questo per mostrare ai giocatori cosa non fare. E poi, posso usare la partita di ritorno per dire loro che c’è talento, lavoro di squadra e desiderio. C’era un’anima in questa squadra nella partita di ritorno. Penso che possa essere un atto fondante per le qualificazioni alla Coppa del Mondo.»

Sul gruppo.

«Ho sempre pensato che il Belgio avrebbe dovuto vincere un Europeo o una Coppa del Mondo. Non l’hanno fatto. Ci sono ancora giocatori di quell’epoca come Romelu Lukaku, Thomas Meunier e Kevin de Bruyne. Possiamo pensare che il 2026 sarà la loro ultima possibilità di brillare. Dobbiamo prima qualificarci. Ma quando ci arriveremo, sarà la loro ultima opportunità di brillare e mostrare cosa sanno fare. Faccio affidamento su di loro perché sono grandi leader, è il minimo che possa fare. Ho visto un De Bruyne raggiante nella partita di ritorno. So che non è sempre facile per loro arrivare in nazionale. Voglio che arrivino con un sorriso e il massimo piacere possibile. Non sarò un poliziotto perché sono giocatori responsabili. In campo, voglio solo che siano motivati. Finora sono stati impeccabili.»

Sulle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026.

«Dovremo iniziare a giugno. Se non altro perché Galles e Macedonia hanno già giocato due partite e hanno quattro punti. Sono le prime due squadre che affronteremo. Giugno è sempre un po’ speciale.»

Su Belgio-Francia.

«Il poster della finale della Coppa del Mondo? Basta, perderai per la prima volta. Sono francese, ma quando alleno il Belgio… sono a capo della nazionale belga.»

