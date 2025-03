È la cifra richiesta dal Lipsia. La generosità economica non è proprio il forte di Cairo. L’elogio di Tuttosport: tre gol in quattro partite

Elmas nuovo idolo di Torino, la dieta speciale per il Ramadan e i 17 milioni per il riscatto

Tre gol in quattro partite, Elmas ha stregato l’ambiente Torino che ora sogna di poter riscattarlo ma il Lipsia chiede 17 milioni e sappiamo che le generosità economica non è proprio il forte di Urbano Cairo. Elmas ha segnato anche ieri a Parma, il gol che ha portato in vantaggio i granata (poi è finita 2-2).

Scrive Tuttosport:

Gol a Bologna, gol a Monza e ieri gol a Parma: Eljif Elmas anche nella terza partita in trasferta con la maglia del Torino ha trovato il gol. E che gol: un destro chirurgico con il pallone che prima ha sbattuto sulla faccia interna del palo e poi è andato a terminare la propria corsa in fondo alla rete.

Come nelle precedenti partite giocate dal primo minuto, anche contro il Parma ha lasciato il campo prima del fischio finale: Vanoli che lo ha richiamato in panchina a metà ripresa per inserire Karamoh: una scelta fatta per gestire al meglio le forze di Elmas e aiutarlo a ritrovare una condizione atletica ottimale. L’obiettivo del tecnico è infatti quello di far trovare al numero 11 quella forma che ha perso accumulando panchine su panchine al Lipsia. Considerando quanto ha fatto finora nelle prime gare in granata, c’è ovviamente grande curiosità di vederlo all’opera quando sarà tornato al top, quando avrà nelle gambe i novanta minuti. Al Filadelfia sta lavorando su questo aspetto, seguendo anche un regime alimentare personalizzato che gli sta permettendo di rispettare il Ramadan senza che il suo fisico e le sue prestazioni ne risentano.

Elmas, il Lipsia chiede 17 milioni per il riscatto del cartellino

L’aspetto più importante di questa prima parte di avventura in granata è che Elmas sta dando l’impressione di divertirsi con la maglia granata addosso, ha ritrovato quel sorriso che in Germania aveva perso: di questo saranno certamente contenti anche Cairo e Vagnati, che sperano a fine stagione di poter far leva proprio sulla voglia di Toro di Elmas per riuscire a ottenere uno sconto dal Lipsia sul prezzo del cartellino. Ricordiamo che la clausola per il riscatto è fissata a 17 milioni, una cifra certamente molto importante, ma l’ex Napoli sta dimostrando di settimana in settimana di essere un giocatore di cui il Torino ha bisogno per fare il salto di qualità.

ilnapolista © riproduzione riservata