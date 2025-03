La prestazione di Donnarumma contro il Liverpool rimette in discussione il suo rinnovo (Rmc)

“La trattativa non si è interrotta, non c’è pessimismo ma il portiere è stato molto criticato dopo il mancato salvataggio sul gol di Elliot”

Come riporta Rmc Sport, la prestazione di Donnarumma contro il Liverpool potrebbe incidere sui discorsi relativi al rinnovo di contratto. Il Paris Saint Germain ha letteralmente dominato ieri sera al Parco dei Principi ma ha perso clamorosamente all’87esimo, con un gol di Elliot che Donnarumma non è riuscito a togliere dallo specchio.

Donnarumma, la sua prestazione può rimettere in discussione il rinnovo (Rmc Sport)

Di seguito quanto si legge su Rmc sport:

“La mano non proprio decisa di Gianluigi Donnarumma sul gol della vittoria del Liverpool contro il Psg arriva nel bel mezzo delle trattative per il prolungamento del contratto. Non esente da ogni rimprovero per il gol subito dal Psg al termine della partita contro il Liverpool, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League (1-0), Gianluigi Donnarumma è sotto attacco da parte della critica. Al punto da vedere messa in discussione la sua estensione parigina?

[…] La trattativa per il rinnovo del contratto non si è interrotta: è ancora in corso e il pessimismo non è all’ordine del giorno. All’inizio della trattativa c’era stato un blocco per quanto riguardava lo stipendio del portiere italiano. Nei nuovi contratti, il Psg include ora una parte fissa e una parte variabile, indicizzate in base al rendimento e al numero di partite giocate. […]

È ancora presto per dire se il Psg riuscirà ad ingaggiare un portiere di alto livello la prossima estate. Lucas Chevalier ha dei sostenitori interni, ma la concorrenza sarà dura per il portiere del Lille e per il momento non è stato annunciato nulla. Tanto più che un altro uomo non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club parigino: Luis Campos, responsabile della direzione sportiva e il cui futuro è ancora incerto”.

ilnapolista © riproduzione riservata