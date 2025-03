Baroni sotto esame: a Lotito non è piaciuta la comunicazione coi tifosi (Messaggero)

L’allenatore ha fatto mea culpa davanti ai tifosi dopo la manita subita contro il Bologna. Il calo della Lazio è evidente, nei prossimi giorni ci sarà un confronto tra tecnico e società.

Gli ultimi risultati della Lazio in campionato non sono stati soddisfacenti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 gare). La squadra di Marco Baroni è scivolata fuori dalla zona Champions, al sesto posto, a -2 punti dal quarto occupato dal Bologna.

Baroni sotto esame: a Lotito non è piaciuta la sua comunicazione

Presto ci sarà un confronto tra la dirigenza biancoceleste e il tecnico, che rischia ora il posto.

Come riportato da Il Messaggero:

Claudio Lotito è nero e preferisce parlare solo di Flaminio e il nuovo stadio. Dribbling sulla figuraccia di Bologna. La Lazio è scivolata al sesto posto in un inquietante limbo tra paradiso e inferno. Dopo Bologna sono tutti in discussione e Baroni è finito sotto processo. Il suo sorprendente avvio di stagione aveva fatto urlare al miracolo, ma non è stato gestito al meglio. Il tecnico sembra nervoso e in confusione da un po’ di tempo; ha scacciato l’alibi della stanchezza: «Troppo Bologna, correva il doppio rispetto alla Lazio».

La società non accetta questa comunicazione, né intende più tapparsi gli occhi davanti a quanto accaduto. L’allenatore ha fatto mea culpa davanti ai tifosi di fronte al settore Ospiti, forse anche per tenersi stretto uno spogliatoio che mugugna. Anche questa iniziativa non è certo piaciuta a Lotito: gli allenatori hanno le conferenze per assumersi le proprie responsabilità. Baroni è sotto esame; i confronti con Lotito e il ds Fabiani dei prossimi giorni verteranno su cosa non è andato, ma anche sulla preparazione che ha fatto correre la squadra da agosto a Natale, prima del tracollo. Le somme si tireranno a giugno, nulla è scontato, ma Baroni col suo contratto biennale non è più saldo al comando.

