Vedo Santiago Gimenez. Ed è subito amore. Pagato solo 30 milioni, mah

FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 24° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25

Godiamoci il viaggio.

Il Napoli si allontana dalla zona retrocessione.

La Lectio magistralis della vigilia lascia perplesso il tifoso, per la seconda domenica consecutiva costretto a dormire in compagnia di Signora Delusione. Che non concilia il sonno.

Ingresso in Champions, i patti d’agosto questi erano.

Il Feroce Salentino si è messo al timone di questa barca sgangherata ed è partito.

È andato talmente forte che a febbraio si è ritrovato campione d’inverno.

Il tifoso guarda l’orizzonte e non più nubi scorge, ma il Sol dell’Avvenire del quarto scudetto.

Orizzonti impensati e del tutto nuovi.

E con questi nuovi obbiettivi bisogna ora fare i conti.

Da oggi in poi l’ingresso in Champions (la Conference poi, è una boutade del mister buontempone) sarà considerata una sconfitta.

Contro i friulani l’obbiettivo era vincere. E allontanare l’Inter.

La gara si presenta subito rognosa.

Napoli decimato da tante assenze proprio nello stesso ruolo.

Friulani molto fisici e ben schierati.

Chiudono tutti i varchi e costruiscono quattro nitide azioni da gol.

Sul bel gol di Scott, i bianconeri approfittano di uno svarione difensivo e pareggiano con un super gol.

La ripresa è per gli azzurri una delle più brutte viste quest’anno.

Il Napoli boccheggia in evidente calo fisico. Forse anche mentale. Richiamo della preparazione? Speriamo.

Il mister allora decide di rinunciare a tutti i pilastri che hanno costruito il miracolo di questa stagione.

Per dimostrare a tutti che la panchina è quella che è?

E il mercato è stato quel che è stato?

Forse. A pensar male…

Il mercato.

Non mi aspettavo il sostituto di Kvara, difficile da individuare a gennaio.

Ma uno che facesse rifiatare Politano sì. Una alternativa a Zambo sì.

Altra considerazione lecita.

Chi ha voluto Rafa Marin?

Se non trova spazio nemmeno quando mancano dieci titolari?

Se si è costretti a schierare Mazzocchi Pasquale da Barra che in due partite ci ruba quattro punti. Certo il ragazzo va incoraggiato, ma i risultati questi sono.

Lo schieramento tutto d’attacco degli ultimi 15 minuti è un incubo.

Il fischio è un sollievo.

Dilagano intanto i bergheim a Verona e tentano di respirare di nuovo l’aria scudetto.

Poker Retegui che risponde alla doppietta di Kean contro l’Inter per la gioia di Fra Cipolla-Spalletti.

Dilagano anche gli Aquilotti contro gli ultimi della classe.

La differenza la fanno Tavares e Pedro.

Quando loro girano non ce ne e’ per nessuno.

Guendo e Rovella sono sicurezze. Zac è tornato in forma.

Ma era il Monza che ha un piede e mezzo in B.

Domenica tocca a noi.

Comincia a soffiare un venticello chiamato Tutela del brand.

A Como la Vecchia doveva vincere anche a costo del ridicolo.

E la Vecchia vince. Incurante del ridicolo.

Grande protagonista Federico Gatti che commette un evidentissimo fallo di mani in area. Non punito.

Il responsabile Var Guida per giustificare l’orrore e zittire gli oppositori quasi fa ricorso al “Bau bau” della Montaruli.

Arbitri protagonisti dappertutto.

A Venezia i Sangue Oro vincono con un rigore del tutto simile a quello su Politano la settimana scorsa.

Con la differenza che la settimana scorsa Politano fu ammonito per simulazione.

A Torino rigore non concesso a Sanabria.

Feliciani sarà sospeso per un po’.

Come il Pairetto figlio d’arte che ha Empoli si è superato nei disastri.

La sospensione mi pare la classica ipocrita foglia di fico del Sistema.

Che senso ha?

E’ nell’immediato che bisogna intervenire.

Annullando decisioni che favoriscono una squadra e danneggiano un’altra.

Intanto vedo Santiago Gimenez. Ed è subito amore.

Pagato solo 30 milioni. Mah.

