United nel limbo: non può vendere o acquistare giocatori nemmeno in estate (Guardian)

Il Manchester United non ha potuto rinforzare la squadra come avrebbe voluto, data la massima attenzione al fair play finanziario. Hanno preso Dorgu dal Lecce per circa 40 milioni, ma non sono riusciti a cedere calciatori come Garnacho e Mainoo; Rashford, invece, è stato sbolognato in prestito all’Aston Villa, come Antony al Betis.

United nel limbo: non può vendere o acquistare giocatori nemmeno in estate

Il Guardian racconta i retroscena del mercato invernale dei Red Devils:

Lo United poteva permettersi solo l’esborso per acquistare Patrick Dorgu dal Lecce e il giovane Ayden Heaven dall’Arsenal. Dopo aver prestato Marcus Rashford all’Aston Villa e Antony al Real Betis, non c’erano soldi per sostituire gli attaccanti. Questo nonostante il 75% dello stipendio di Rashford pagato dall’Aston Villa e l’84% di quello di Antony versato dal Betis. Anche il numero di giocatori da vendere per l’estate è limitato. Rashford ha un diritto di riscatto di 40 milioni di sterline (circa 48 milioni di euro), lo United risparmierebbe così anche il suo stipendio fino al 2028. Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo erano in vendita e lo saranno anche in estate; ma vendere uno dei due o entrambi significherebbe poi dover trovare un sostituto.

Il Daily Mail scrive:

Lo spagnolo ha lasciato l’Old Trafford dopo 12 anni nell’estate del 2023. E’ stato sostituito da Onana, pagato 43 milioni di sterline, che aveva raggiunto la finale di Champions League con l’Inter e Ten Hag lo aveva già allenato all’Ajax. Il camerunense è probabilmente tra i migliori calciatori dello United, ma una serie di errori gravi lo hanno messo in discussione; sono già quattro gli sbagli che hanno portato a un gol in questa stagione, mentre De Gea non ne ha fatto neanche uno alla Fiorentina.

In 29 presenze, Onana ha subito 41 gol, De Gea 22 in 19 presenze. A 34 anni lo spagnolo ha ancora molto da dare, sta salvando una media del 72% dei tiri in porta subiti dalla sua squadra, un dato che lo metterebbe tra i migliori portieri della Premier; anche il tecnico della Viola Palladino è rimasto impressionato dalle sue notevoli prestazioni, dice che la sua forma è tornata a quando lasciò l’Atletico Madrid per lo United [aveva 21 anni, ndr]. Inoltre, Onana ha parato un solo rigore su quattro, mentre De Gea due degli ultimi tre.

