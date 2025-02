A Dazn: «Primo tempo complicato, abbiamo rispettato troppo l’avversario, i loro tempi di gioco. I ragazzi si allenano benissimo»

Thiago Motta: «Non so se sono entrato nel cuore dei tifosi, il mio obiettivo è migliorare la squadra»

Thiago Motta a Dazn:

«Primo tempo complicato, abbiamo rispettato troppo l’avversario, i loro tempi di gioco. Bisogna metterlo in difficoltà, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio».

Avere comunque il coraggio di giocare, è quello che vuoi.

«È la forza loro, io non entro in campo. Sono giovani ma hanno tantissima qualità, dobbiamo essere tutti disponibili. Thuram aveva i crampi, Locatelli poteva aiutare tantissimo, è entrato in un momento difficile, è entrato molto bene».

«Le vittorie danno fiducia e consapevolezza delle forze, per arrivare a queste vittorie bisogna far bene e meritare. Nel primo tempo non abbiamo meritato di vincere, l’Inter è stata superiore. I ragazzi lo meritano per gli allenamenti che fanno. Nel secondo tempo giocando in casa, a volte abbiamo avuto difficoltà emotiva a giocare in casa. Primo tempo difficile, complicato. Nella ripresa abbiamo giocato a calcio».

Con questa vittoria sente di essere entrato nel cuore dei tifosi della Juventus?

«Non ne ho idea se sono entrato nel cuore dei tifosi bianconeri, il mio obiettivo è migliorare la squadra, faccio il mio lavoro per non far piacere a nessuno, solo a me stesso. Mi piacere vedere i miei ragazzi correre e combattere per vincere. La squadra merita il sostegno dei tifosi, si vede che ogni giorno danno il massimo».

