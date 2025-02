Il procuratore federale ha già chiesto a Milano gli atti dell’inchiesta penale. Pronto un fascicolo nei confronti del fratello, l’indagine coinvolgerà anche Tortu e il padre

Spionaggio del fratello di Tortu a Jacobs, la federazione apre un’inchiesta (Corsera)

Scrive il Corriere della Sera.

La Federazione italiana di Atletica Leggera (Fidal) e il suo presidente Stefano Mei seguono con preoccupazione una vicenda che tocca due atleti simbolo della disciplina, due militari (poliziotto Jacobs, finanziere Tortu) coautori in Giappone di un’impresa storica, che ha fatto sognare tutta l’italia. Il procuratore federale ha già chiesto gli atti dell’inchiesta penale a Milano ed è pronto ad aprire un fascicolo nei confronti di Giacomo Tortu (il fratello, ndr), tesserato alla Fidal come dirigente, ma anche di chi eventualmente abbia collaborato con lui o sia stato informato dei fatti senza denunciarli alle autorità. L’indagine sportiva è dovuta e coinvolgerà anche gli altri due tesserati di questa vicenda: l’allenatore Salvino Tortu (il padre, ndr) e il figlio Filippo, che in questa storia di arsenico e vecchi merletti ha tutto da perdere e, ormai, nulla da guadagnare.

Che Marcell Jacobs fosse l’unico atleta nella rete di big della finanza e capitani d’impresa spiati dai poliziotti infedeli e dagli hacker della società Equalize, è noto dallo scorso ottobre, quando la Procura di Milano mise a nudo la vicenda indagando 51 persone. Che a contattare il superpoliziotto Carmine Gallo, gestore delle intercettazioni abusive, per indagare sul campione olimpico sarebbe stato Giacomo Tortu, fratello maggiore di Filippo, eroe con Jacobs della staffetta di Tokyo, l’ha reso noto ieri il Fatto Quotidiano. La reazione dagli Usa del re di Olimpia: «Ho dato mandato al mio avvocato di valutare i profili legali, come possibile parte lesa».

