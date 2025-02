Sorteggi Champions, l’Inter pesca il Feyenoord. Derby di Madrid e Liverpool-Psg agli ottavi

I nerazzurri potrebbero incontrare il Bayern Monaco ai quarti e il Barcellona in un’eventuale semifinale. Dall’altro lato del tabellone, Real, Atletico, Psg, Liverpool e Arsenal.

Quest’oggi a Nyon si sono tenuti i sorteggi di Champions League per gli ottavi di finale. Tra le squadre italiane coinvolte, c’è solamente l’Inter.

Sorteggi Champions: per l’Inter c’è il Feyenoord

I match saranno i seguenti:

Lille – Borussia Dortmund

Aston Villa – Bruges

Atletico Madrid – Real Madrid

Bayer Leverkusen – Bayern Monaco

Arsenal – Psv

Inter – Feyenoord

Liverpool – Psg

Barcellona – Benfica

I nerazzurri, se passassero il turno, affronterebbero la vincente di Bayer Leverkusen-Bayern Monaco ai quarti; in un’eventuale semifinale, prenderebbe una tra Benfica, Barcellona, Borussia Dortmund e Lille.

Dall’altra parte del tabellone, la vincente del derby di Madrid affronterà una tra Psv e Arsenal; Psg, Liverpool, Aston Villa o Club Brugge nell’eventuale semifinale.

El Paìs prende per i fondelli la deriva statistica del calcio. Non tanto quella più strettamente tecnica, ma ormai si calcolano percentuali a capocchia su qualsiasi cosa. E quindi il giornale spagnolo scrive, con Daniel Verdù, che l’Uefa, secondi i calcoli del suo super computer, dava fino a qualche giorno fa il Real Madrid con solo il 4% di possibilità di vincere la Champions. “Praticamente la stessa percentuale prevista per la caduta del meteorite sulla Terra nel 2032. Nel caso dell’asteroide è importante che la realtà non distrugga le statistiche in modo così violento”.

“Il meteorite, tornando a ciò che è rilevante, ha un diametro compreso tra 50 e 90 metri. I dati della NASA parlavano anche della più alta probabilità di impatto di una roccia stellare di questo tipo mai registrata dalle agenzie spaziali. Finora si attesta sul livello 3 (su 10) della cosiddetta scala di Torino, che misura il rischio di impatto di un meteorite. Secondo questa scala, e secondo quanto riportato con inquietante precisione da Nuño Domínguez su questo giornale, se il YR4 del 2024 continua su una traiettoria d’impatto, passerà improvvisamente al livello otto, il che rappresenta ovviamente un problema notevolmente più grande”.

