«Saltano come scimmie», il Galatasaray denuncia Mourinho per “dichiarazioni razziste, immorali e disumane” (VIDEO)

Mourinho ha fatto un altro gran casino. Il Galatasaray accusa l’allenatore del Fenerbahce di aver rilasciato “dichiarazioni razziste” dopo lo 0-0 in Super Lig, e ha annunciato che avvierà un procedimento penale.

Mourinho aveva tra le altre cose detto nella panchina della squadra di casa “saltavano come scimmie” e che la partita sarebbe stata un disastro se a dirigerla fosse stato un arbitro turco (ha arbitrato lo sloveno Slavko Vincic dopo che entrambe le squadre avevano chiesto un arbitro straniero…).

Here’s the video in question from Jose Mourinho.

My personal take is…Jose is many things and a racist is not one of them. Judge the man off his track record for 30 years, not one poorly worded sentence. 🤷🏽‍♂️pic.twitter.com/2u0Lc6Ad9m

— Football Hub (@FootbalIhub) February 24, 2025