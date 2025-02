La Uefa vuole abolire i supplementari in Champions, ma i rigori sono calcio? (The Guardian)

“Cosa sarebbe stata la finale Mondiale tra Argentina e Francia senza supplementari? Il calcio aggiunge solo quel che produce ricchezza”

Sembra che Uefa e Fifa vogliano abolire il tempi supplementari, come se fossero noiosi o allungassero in modo eccessivo le partite. Gli spettatori vogliono il risultato qui ed ora, ma – scrive il Guardian – per accontentare la spettacolarizzazione si rischierebbe di dare il risultato in mano a eventi che “sono calcio” ma fino ad una certa misura.

La Uefa vuole eliminare i supplementari, ma i rigori sono calcio? (The Guardian)

Di seguito quanto riporta il Guardian:

“La Uefa sta valutando di eliminare i tempi supplementari, almeno nella fase a eliminazione diretta della Champions, un’altra grande vecchia tradizione spazzata via. Questo è il modo del mondo e quindi è il modo del calcio, tutto ciò che è grande e glorioso nel gioco profanato per produrre più contenuti da vendere. […]

Ma qual è la giustificazione per eliminarlo? Che i giocatori stanno giocando troppo? Quanti tempi supplementari giocano le squadre in una stagione? Nelle ultime tre stagioni, solo quattro partite a eliminazione diretta della Champions League sono andate ai supplementari. Non è certo questo ad affaticare i calciatori. I giocatori stanno giocando troppo perché le autorità calcistiche continuano a rendere i tornei più grandi e a inventarne di nuovi. Vuoi risparmiare le gambe dei giocatori? Non aggiungere alla Champions due partite extra di girone e un possibile turno a eliminazione diretta, l’equivalente di 12 tempi supplementari. Forse non creare una Coppa del Mondo per club, i cui vincitori giocherebbero l’equivalente di 21 tempi supplementari, più eventuali tempi supplementari effettivi. […]

Nessuno può più credere seriamente che i rigori siano lotterie ma, allo stesso tempo, mettono alla prova una componente dello sport. I rigori sono una parte del football ma non sono football. Possono essere la soluzione “meno peggio” che il football abbia trovato per risolvere le partite in parità, ma dovrebbero essere l’ultima spiaggia. Inevitabilmente, l’abolizione dei tempi supplementari significa che più partite saranno risolte ai rigori. È davvero questo che vogliamo, più football risolto da qualcosa che è meno del football?

La preoccupazione è che i supplementari siano spesso noiosi? Il Guardian ricorda Real Madrid-City risolta ai supplementari da Benzema.

E scrive:

Cosa sarebbe stata la finale mondiale del 2022 tra Argentina e Francia senza i supplementari, senza il secondo gol di Lionel Messi, senza il terzo di Kylian Mbappé, senza la parata all’ultimo respiro di Emi Martínez su Randal Kolo Muani?

