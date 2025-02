Puoi chiamarti Real Madrid e ritrovarti senza nemmeno un difensore centrale per le sfide con City e Atletico

Athletic analizza l’assurda emergenza del club più titolato e considerato più potente del mondo. Il giovane Asencio coinvolto in un sex tape

Athletic ricorda che “il Real Madrid non ha nemmeno un difensore centrale per due partite cruciali come quelle contro l’Atletico Madrid e il Manchester City“. Rudiger è solo l’ultimo di una lunga lista di infortuni che affliggono da oltre un anno Ancelotti e il suo Real Madrid.

La sezione sportiva del New York Times prova a immaginare possibili soluzioni per Ancelotti. Ricordando che la coppia già probabile sarà quella composta da Tchouameni e il giovane Asencio.

Qualunque difesa schieri Ancelotti, il Real Madrid è ben lontano dalla sua formazione ideale

The Athletic scrive:

“Rudiger potrebbe tornare in tempo per la partita di ritorno di Champions, ma il difensore tedesco rimane in serio dubbio. Lui è una delle ragioni principali per cui l’attaccante Erling Haaland non ha segnato in quattro partite contro i Blancos. Il Madrid è stato duramente colpito dagli infortuni in questa stagione, soprattutto in difesa“.

“L’unico difensore centrale riconosciuto della squadra è Jesus Vallejo che ha giocato 10 minuti in questa stagione ed è stato ripetutamente ribadito che non fa parte del club o dei piani dell’allenatore. La crisi degli infortuni ha portato dalle giovanili Raul Asencio“. Il ragazzo però è “sotto inchiesta, insieme ad altri tre ex giocatori giovanili del Real Madrid, per aver presumibilmente condiviso un sex tape con due donne registrato a Gran Canaria la scorsa estate“. Asencio non era tra le opzioni ma “le cose sono cambiate dopo che Militao è stato messo da parte a novembre a causa degli infortuni“.

Il Madrid ha anche dei dubbi sul terzino. E anche in questo caso può venire in soccorso la cantera.

“Lucas Vazquez ha sostituito l’infortunato Carvajal e non ha potuto giocare contro il Leganes a causa di quello che Ancelotti ha definito un “piccolo problema”, ma dovrebbe essere disponibile per l’Atletico. Anche Valverde ha giocato in quella posizione e c’è la tentazione di farlo giocare lì, anche se lo staff tecnico è riluttante a spostare il difesa il miglior centrocampista centrale. La terza e meno probabile opzione per giocare come terzino destro è il giovane Lorenzo Aguado. Il 22enne è il terzino dell’accademia in cui Ancelotti ha mostrato più fiducia di recente“.

“Chiunque giochi in difesa, è ben lungi dall’essere la formazione ideale per un periodo potenzialmente cruciale della stagione“.

