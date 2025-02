Napoli, su Okafor lavoro specifico, personalizzato: sottoposto a dieta rigorosa per rientrare in condizione (Sky)

Ieri Okafor si è fatto conoscere, gol in amichevole contro il Giugliano. Conte prima di mandarlo in campo vuole fargli ritrovare la condizione giusta

Gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione titolare del Napoli contro l’Udinese dall’inviato di Sky Sport a Castel Volturno Francesco Modugno. Secondo il giornalista Juan Jesus ancora titolare. Okafor invece segue un lavoro personalizzato e specifico. L’attaccante deve ritrovare la condizione e per farlo il Napoli lo ha sottoposto a una dieta rigorosa.

Okafor sottoposto a dieta rigorosa

Le parole di Francesco Modugno da Castel Volturno:

«Antonio Conte vive una situazione di assoluta tranquillità. Perché Juan Jesus, su cui c’erano perplessità da due mesi, vive una condizione psico fisica straordinaria. La previsione con l’Udinese è di un Juan Jesus ancora titolare con Rrahmani. Una difesa solida, compattezza ed equilibrio. Il gol alla Roma nasce da un lancio di Juan Jesus. Non c’è fretta sul recupero di Buongiorno. Ieri Okafor si è fatto conoscere. Poi si è dedicato a un lavoro specifico, personalizzato. Sottoposto a dieta rigorosa perché deve essere portato in condizione».

Subito in gol (contro il Giugliano): «sono stato accolto con calore, voglio lo scudetto»

Okafor è andato subito in gol nell’amichevole del Napoli contro il Giugliano che si è giocata ieri a Castel VolturnoÈ finita 3-0, gli altri gol li hanno segnati Simeone e Raspadori. La Gazzetta riporta le sue parole:

«Sono stato accolto con calore e ringrazio tutti — ha detto tramite i canali social del club —. Ho parlato con Conte, uno dei migliori al mondo, e gli ho detto che sono entusiasta di essere qui. E di voler vincere il campionato». Ops, l’ha detto, a margine della cosiddetta amichevole, pardon dell’allenamento congiunto, che è servito al tecnico per capire come se la stia passando Buongiorno: benino, anzi bene, e dunque per domenica sera, al Maradona, c’è la possibilità che tocchi di nuovo a lui. Niente partitina per Meret, Neres e Lukaku: a loro toccherà la partita vera, ovviamente.

