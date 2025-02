Napoli, recuperati Spinazzola e Olivera: con loro la possibilità di tornare al 4-3-3 (Sky sport)

È come se il gol di Angeliño avesse tolto qualche certezza. Il 3-5-2 ha penalizzato il Napoli. Raspadori fin qui non è bastato

Il giorno dopo a Castel Volturno il Napoli si ributta nel lavoro. Lo riferisce anche Massimo Ugolini, inviato Sky, che racconta come la squadra di Conte si prepara in vista del big match contro l’Inter.

Le parole di Ugolini:

«Solo tre punti sui dodici a disposizione in questo mese di febbraio. In fase di non possesso il Napoli soffre di più, un calo più che altro mentale. Come se il gol di Angeliño avesse tolto qualche certezza. Ovvio che il 3-5-2 ha penalizzato il Napoli perché Di Lorenzo rende di più come esterno. Anche in fase offensiva il Napoli ha perso qualcosa. Ha ritrovato Raspadori ma non è bastato. Situazione di crisi, da gestire dal punto di vista mentale. Anguissa ci sarà contro l’Inter, c’è il recupero di Spinazzola e Olivera, per Neres si dovrà aspettare ancora un po’. Vedremo se con Spinazzola e Olivera si ritornerà al 4-3-3».

Libero parla di crisi Napoli dopo la sconfitta a Como e lo fa per un preciso motivo. Infatti era dal 2011/2012 che Conte non riusciva a vincere da quattro partite consecutive. Era il primo anno alla Juventus.

Ecco cosa si legge su Libero:

La faccia cupa e un filo rassegnata con cui Antonio Conte si presenta ai microfoni non è certo dovuta al sorpasso dell’allievo Fabregas sul maestro ma alla vaga sensazione che ormai il sogno sia sfumato.

[…] sabato c’è lo scontro diretto, quale migliore occasione per porre fine a questo periodo di crisi. Di crisi, proprio così, perché l’ultima volta che Conte era rimasto senza vittorie per quattro giornate di fila, Premier League inclusa, risaliva al 2011/12, primo anno alla guida della Juventus.

È vero, come dice Conte, che essere stati in vetta così a lungo ha affaticato il Napoli. Lo conferma il non casuale momento in cui perde la testa della classifica, appena prima del climax scudetto. Per il resto entra in gioco la storia: nel nuovo millennio solo in un’occasione una squadra che non era mai stata prima in classifica nelle prime 26 giornate è poi riuscita a vincere lo scudetto, ed è una circostanza viziata da un recupero – stagione 2017/18, la Juventus ci andò alla 28esima ai danni sempre del Napoli recuperando una partita rinviata.

