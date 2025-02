Napoli, l’eventuale penalizzazione sarebbe per quest’anno se la vicenda si chiudesse entro aprile (Gazzetta)

Tre anni fa il procuratore Figc Chiné chiese 11 mesi di inibizione per De Laurentiis che venne poi assolto. Servono elementi nuovi per riaprire il caso

Napoli, l’eventuale penalizzazione sarebbe per quest’anno se la vicenda si chiude entro aprile (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle eventuali ricadute della giustizia sportiva sul Napoli dopo la richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Roma per De Laurentiis e Chiavelli per gli affari Osimhen e Manolas. Il Napoli è già stato assolto una volta dalla Procura federale ma anche la Juve venne assolta, poi il processo venne riaperto ed ebbe dieci punti di penalizzazione. Cosa rischia il Napoli? Ne scrive anche la Gazzetta dello Sport.

Ecco cosa scrive la Gazza:

Dal punto di vista sportivo cosa rischia il club? Intanto va ricordato che nell’aprile 2022 il Tribunale Federale ha già prosciolto il Napoli e De Laurentiis. Ora il procuratore federale Giuseppe Chiné dovrà ricevere gli atti dalla procura di Roma, già richiesti lo scorso anno ma mai trasmessi in quanto secretati per esigenze investigative. Tre anni fa in sede sportiva lo stesso Chiné chiese 11 mesi di inibizione prima dell’assoluzione del Tribunale. Dopo aver letto le nuove carte, potrebbe riaprire il processo (da quando arriveranno in Via Campania, ci sono 30 giorni per farlo: dovesse accadere, la Corte d’Appello federale avrà fino a 30 giorni per convocare l’udienza e discutere l’ammissibilità della richiesta di “revocazione” per poi arrivare a un eventuale processo).

Il Napoli deve temere la revocazione, ossia la riapertura del processo sportivo

Si tratterebbe appunto di una “revocazione”: lo prevede l’articolo 63 del Codice di Giustizia Sportiva, che potrebbe vedere il Napoli e De Laurentiis deferiti se ci fossero elementi concreti di novità rispetto a tre anni fa. In caso di deferimento e quindi processo, il club potrebbe rischiare o una multa o, più probabile, una penalizzazione di qualche punto in classifica. Sarebbe una situazione analoga a quella capitata alla Juventus, le cui operazioni con valutazioni forzate però furono ritenute un sistema e punite col -10. Ma l’eventuale penalizzazione quando si sconterebbe? Dipende dai tempi, difficili da ipotizzare ad oggi, in cui evolverà tutto l’iter. Se la vicenda dovesse chiudersi entro fine aprile sarebbe su questo campionato, altrimenti passerebbe sul prossimo.

