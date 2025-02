Napoli-Inter, Conte non ha ancora deciso il titolare tra Gilmour e Billing (Repubblica)

Conte non ha ancora deciso chi sostituirà Anguissa. A Como c’era Billing, ora potrebbe lasciare il posto allo scozzese. Il modulo favorito rimane il 3-5-2.

Antonio Conte sta provando in allenamento diverse soluzioni in attesa del match di domani tra Napoli e Inter. E l’ultimo dubbio riguarda il sostituto di Anguissa, infortunatosi nella gara contro il Como di domenica scorsa. Potrebbe, infatti, essere Gilmour e non Billing a partire titolare contro i nerazzurri.

Napoli-Inter, Gilmour potrebbe partire titolare al posto di Billing

Pasquale Tina sull’edizione napoletana di Repubblica scrive:

Conte ha valutato diversi moduli nel corso di questi giorni, considerando pure l’assenza di Anguissa: il 4-2-3-1 (con Lobotka e McTominay centrali e Raspadori alle spalle di Lukaku), il consolidato 4-3-3, ma alla fine dovrebbe puntare nuovamente sul 3-5-2. La fascia sinistra resterà il regno di Spinazzola, Olivera non sembra ancora pronto per i 90 minuti; dall’altro lato confermato Politano. La novità è attesa in mediana. Se a Como è stato Billing a sostituire Anguissa, stavolta la decisione non è stata ancora presa. Ci spera Gilmour, che ha sostituito Lobotka in cinque match tra ottobre e novembre. E’ una possibilità, assieme allo slovacco, per la sfida del Maradona che dirà molto sulle ambizioni del Napoli. Gilmour o Billing: questo è l’ultimo dubbio da sciogliere.

Le parole di Francesco Modugno da Castel Volturno:

In questo momento sono un po’ così, una compattezza e una solidità da ritrovare. Poi gli infortuni contemporanei e simili nella diagnosi, costringono Conte a dover fare altre scelte. Potrebbe essere a tre dietro, gli allenatori si metterebbero così a specchio. Lukaku vive un momento complicato, in questo momento fatica. Sono quattro partite che non segna. C’è comunque un contributo. Probabile il 3-5-2 con qualche dubbio, come Gilmour e Billing su cui la riflessione è aperta. In attacco Raspadori-Lukaku ricalca Lautaro-Lukaku dell’Inter. Nonostante le difficoltà Lukaku nei grandi appuntamenti quest’anno non ha quasi mai fallito.

