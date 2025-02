Mourinho contrattacca: “intentata una causa contro il Galatasaray per circa 50 mila euro per danni morali”

A comunicarlo lo stesso Fenerbahçe che fornirà anche l’assistenza legale necessaria. Il Galatasaray aveva accusato il portoghese di razzismo

E mica ne lascia passare una Jose Mourinho, spalleggiato dal suo Fenerbahçe. Lo Special One contrattacca e intenta “una causa per danni morali pari a 1 milione 907 mila lire turche (al cambio poco più di 50mila euro, ndr) contro il Galatasaray“.

Lo ha reso noto il suo stesso club, spiegando che lo Special One sarà assistito dagli avvocati del club. La causa è stata intentata “a causa dell’attacco ai diritti personali del nostro direttore tecnico“. Mourinho è stato accusato dal Galatasaray di offese razziste e immorali, per cui Mourinho è stato squalificato per 4 giornate dalla Federazione turca.

Il comunicato del club:

“Tramite gli avvocati del Fenerbahçe Sports Club, annunciamo al pubblico che è stata intentata una causa contro il Galatasaray Sports Club per 1 milione 907 mila lire turche (al cambio attuale, si parla di circa 50 mila euro, ndr) per danni morali dovuti all’attacco ai diritti personali del nostro Direttore Tecnico Jose Mourinho“.

La Federcalcio turca squalifica Mourinho per quattro giornate dopo la frase “saltano come scimmie”

Alla fine la Federcalcio turca dà un colpo al cerchio e una alla botte. Giusto per non scontentare nessuno e abbassare i toni della polemica. A Mourinho sono state date due giornate di squalifica per via della frase “saltano come scimmie” diretta alla panchina del Galatasaray durante il derby con il suo Fenerbahce.

Altre due giornate di squalifica assegnate allo Special One per quanto detto al quarto uomo turco. Il derby infatti era diretto da un arbitro sloveno. Mou, infatti, invitato a vedere come arbitrava Vincic, il direttore di gara sloveno designato per la partita.

