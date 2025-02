Marelli: «Check per il gol del Napoli giusto. Lukaku era in fuorigioco passivo»

A Dazn: «C’è anche un contrasto traLukaku e Sava, ma Romelu è sostanzialmente fermo»

Il Napoli ha pareggiato una gara difficile contro l’Udinese. Gli azzurri erano passati in vantaggio e si sono fatti raggiungere dopo pochi minuti. A metterla dentro Scott McTominay che colpisce di testa spettando sopra gli avversari. Prima di convalidare la rete azzurra l’arbitro Marinelli ha atteso il controllo var. Negli studi di Dazn Luca Marelli ha spiegato quali potessero esser sei dubbi che il var ha controllato.

«C’erano parecchie cose da controllare. Il primo è il contatto tra Lukaku e Sava, ma non c’è nulla. Non c’è un elemento che possa portare a recriminazioni, c’è un contrasto tra i due giocatori, ma Lukaku è sostanzialmente fermo. Il salto di McTominay che è regolare perché non si appoggia sull’avversario. Poi la posizione di fuorigioco di Lukaku sul colpo di testa di McTominay che è assolutamente passivo»

