Il sindaco Manfredi: «La nostra priorità rimane il restyling del Maradona»

A Kiss Kiss Napoli: «Terzo anello? Stiamo facendo delle prove, vogliamo prendere una decisione condivisa col club. In caso di scudetto mi batterò per avere il pullman scoperto in città».

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della situazione legata allo stadio Maradona.

Manfredi: «La nostra priorità rimane il restyling del Maradona»

Restyling dello stadio:

«Questa è stata per noi la priorità, oggi dev’essere una scelta da condividere col Napoli. Non ci sono finanziamenti pubblici se non in minima parte, l’Ssc Napoli sta valutando la possibilità del restyling del Maradona o della realizzazione di un nuovo stadio. Noi stiamo collaborando al massimo perché avere uno stadio moderno a Napoli, è una delle priorità che abbiamo come amministrazione».

Nuovo palazzetto al Centro Direzionale e fermata della metro:

«Sulla fermata abbiamo avuto un ritardo perché i collaudi son stati complessi. Il Centro Direzionale diventerà il nuovo capolinea e questo necessita di una maggiore attenzione, ora siamo in attesa del nulla osta all’apertura da parte del Ministero che dovrebbe arrivare a giorni. Nel mese di marzo la stazione del Centro Direzionale si aprirà. I lavori del percorso verso il Centro Direzionale sono indietro per il crollo del cimitero che ha bloccato il cantiere per un anno, all’inizio del 2027 arriveremo al percorso che porterà all’aeroporto».

Aggiunge sul nuovo palazzetto:

«Il primo step è stato completato, siamo in attesa della consegna da parte dei promotori del progetto che è stato già approvato. A valle di questa consegna che dovrebbe avvenire nel giro di qualche settimana, pensiamo di finire l’iter per dare la concessione per l’estate».

Riapertura del terzo anello del Maradona:

«Stiamo facendo un’indagine tecnica sul terzo anello che era stato chiuso per un problema di vibrazioni. Stiamo facendo una serie di misure e di prove per capire quali interventi si debbano fare per limitare quest’effetto delle vibrazioni. Il terzo anello è una risorsa importante, si tratta di più di 10mila posti. Vogliamo che venga presa una decisione condivisa tra la società e la città».

In caso di scudetto quest’anno:

«Avremo un pullman scoperto in città se dovesse arrivare. Lo chiederemo con grande forza, ma la gestione di questi eventi fa capo alla Prefettura. Mi batterò al massimo affinché ci sia».

