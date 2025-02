Lo United naufraga (con Garnacho): perde in casa contro il Crystal Palace 2-0

Sull’1-0 c’è lo zampino di Onana. Lo United 13° ha 29 punti, dietro di lui il Tottenham con 27 punti. La prossima giornata c’è Tottenham-United

Continua l’andamento altalenante del Manchester United di Amorim. Oggi ha perso 2-0 in casta contro il Crystal Palace. E la posizione in classifica è preoccupante. In campo dal primo minuto anche Garnacho. Forse, però, lo United protrebbe migliorare le proprie prestazione cambiando solo una pedina in campo, ovvero il portiere Onana.

L’1-0 degli ospiti oggi favorito da una lettura errata dell’ex Inter. Calcola male il colpo di testa di un avversario che lo sorprende, lui è probabilmente anche un po’ più avanti del dovuto. La palla centra la traversa e sbuca fra i piedi di Mateta che non ha problemi ha segnare con la porta sguarnita.

L’attaccante francese all’89’ raddoppia. Difesa inspiegabilmente e colpevolmente troppo alta dello United. Per il Crystal Palace è un gioco da ragazzi.

Lo United sta naufragando, non è così lontano dagli ultimi tre posti della classifica. Ha 29 punti, dietro di lui il Tottenham 14esimo ne ha 27. E domenica prossima c’è Tottenham-United. Ancora, il lavoro di Amorim non ha portato i frutti sperati.

Solo il Manchester United poteva lasciar andare De Gea a zero per strapagare Onana

Ha sbagliato il Manchester United a investire su Andre Onana e lasciar partire De Gea a parametro zero? Secondo il Daily Mail sì. Il portiere ex Inter, nonostante sia ritenuto uno dei migliori della squadra, sembra non aver conquistato appieno i tifosi e la stampa inglese, ieri contro il Brighton un ennesimo errore che ha portato a uno dei tre gol dell’ex club di De Zerbi. Al contrario, l’estremo difensore spagnolo alla Fiorentina sta facendo bene.

Il Daily Mail scrive:

Lo spagnolo ha lasciato l’Old Trafford dopo 12 anni nell’estate del 2023. E’ stato sostituito da Onana, pagato 43 milioni di sterline, che aveva raggiunto la finale di Champions League con l’Inter e Ten Hag lo aveva già allenato all’Ajax. Il camerunense è probabilmente tra i migliori calciatori dello United, ma una serie di errori gravi lo hanno messo in discussione; sono già quattro gli sbagli che hanno portato a un gol in questa stagione, mentre De Gea non ne ha fatto neanche uno alla Fiorentina.

In 29 presenze, Onana ha subito 41 gol, De Gea 22 in 19 presenze. A 34 anni lo spagnolo ha ancora molto da dare, sta salvando una media del 72% dei tiri in porta subiti dalla sua squadra, un dato che lo metterebbe tra i migliori portieri della Premier; anche il tecnico della Viola Palladino è rimasto impressionato dalle sue notevoli prestazioni, dice che la sua forma è tornata a quando lasciò l’Atletico Madrid per lo United [aveva 21 anni, ndr]. Inoltre, Onana ha parato un solo rigore su quattro, mentre De Gea due degli ultimi tre.

