L’Inter segna su un calcio d’angolo che non c’era: non si ferma il disastro arbitrale in Serie A

L’Inter segna su un calcio d’angolo che non c’era: gli arbitri sempre più nel pallone

Non si ferma il disastro arbitrale in Serie A. Come se non bastassero le polemiche che già c’erano: dall’espulsione di Tomori, al rigore negato al Torino, al rigore non concesso al Como contro la Juventus. L’Inter è passata in vantaggio su calcio d’angolo che non c’era. Bastoni ha crossato col pallone abbondantemente oltre la linea di fondo. Il guardalinee non ha alzato la bandierina, l’arbitro La Penna ha assegnato il calcio d’angolo. Il Var non può intervenire. Sul corner, autorete della Fiorentina con Pongracic.

Ci saranno molte polemiche, ovviamente.

In precedenza, l’Inter ha colpito un palo con Carlos Augusto e una traversa con Lautaro Martinez. I nerazzurri perdono Thuram per infortunio, al suo posto Arnautovic.

Poi, la Fiorentina pareggia su calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Darmian. Fallo di mano irrilevante ai fini dell’azione, il pallone sarebbe finito fuori. E l’interista era molto vicino al colpo di testa, aveva anche il braccio molto largo. Sui falli di mano, continuano a esserci mille pesi e mille misure.

La partita si è innervosita.

A inizio ripresa il 2-1 di Arnautovic di testa.

